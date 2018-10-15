Dijital oyun platformu Playstore oyun yelpazesine Play Station 4 oyun ve ekipmanlarını da eklediğini duyurdu.Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore oyunseverlere sunulan yenilik ve avantajların yanı sıra; ürün yelpazesini genişletti.Yapılan şirket açıklamasına göre oyunseverler PlayStation 4 oyunlarını ve oyuncu ekipmanlarını Playstore’dan satın alabilecekler.
Playstore ürün yelpazesini genişletti
Dijital oyun platformu Playstore oyun yelpazesine Play Station 4 oyun ve ekipmanlarını da eklediğini duyurdu.