Sanal gerçeklik bilgisayarıyla üç boyutlu deneyim heyecanı Kocaeli Bilişim Fuarı’nda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği Kocaeli Bilişim Fuarı, öğretmen ve öğrencilere, tasarımcılar ve yenilikçilere sanal gerçeklikle üç boyutlu yeni bir öğrenme deneyimi sunacak.Sanal Gerçeklik ve artırılmış gerçeklik...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği Kocaeli Bilişim Fuarı, öğretmen ve öğrencilere, tasarımcılar ve yenilikçilere sanal gerçeklikle üç boyutlu yeni bir öğrenme deneyimi sunacak.

Sanal Gerçeklik ve artırılmış gerçeklik deneyimlerinde doğal ve sezgisel hislerin çoğaltılması çalışmalarında ZSpace gelinen son noktayı gösteriyor. İnce metal çerçevesiyle ZSpace gözlükleri o kadar doğal bir deneyim sunuyor ki, kullanıcılar gözlüğün takılı olduğunu dahi unutuyor. Hepsi bir arada sanal gerçeklik bilgisayarı, sorunsuz bir deneyim oluşturmak için tüm duyuları kullanıyor. Kalem ise ZSpace’in sihirbazını tam olarak deneyimleyebilmek amacıyla 6 serbestlik düzeyine sahip olacak şekilde tasarlanmış. zSpace genel olarak STEM Eğitimi, Anatomi Eğitimi ve Teknik Eğitim alanlarında kullanılıyor.

ZSpace sanal gerçeklik bilgisayarını kullananlar, zView ile yaşadıkları tecrübeyi yalnızca yanındakilerle değil, aynı zamanda izleyici kitlesiyle de paylaşabiliyor. Exploristan firması tarafından Kocaeli Bilişim Fuarı’nda sergilenecek olan ZSpace, sanal gerçeklik ürünüyle yeni bir öğrenme yöntemi sunuyor. ZSpace adı verilen hepsi bir arada sanal gerçeklik bilgisayarı; kullanıcıların geleneksel bir bilgisayar ortamında mümkün olmayan yollarla görselleştirmelerini, tasarlamalarını ve deneyimlemelerini sağlayan interaktif bir donanım ve yazılım platformu. ZSpace’in sanal gerçeklik ortamı, cisimlerin üzerinde çalışma, keşfetme ve tasarlama yollarını geliştirerek sayısal öğrenme deneyimine derinlik kazandırıyor.

Artırılmış sanal gerçeklik ana temalı Kocaeli Bilişim Fuarı, 23-26 Kasım tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapılacak. Ana teması ‘’Sanal ve Artırılmış Gerçeklik’’ olarak belirlenen fuarda; ilkokul çağından üniversiteye uzanan genç kuşağa ulaşmak, bilişim öğretmenlerinin ufkunu genişletmek ve sektörün önde gelen firmalarını Kocaeli ile tanıştırmak amaçlanıyor. Fuar kapsamında; sanal ve artırılmış gerçeklik, bilişim, yazılım, 3D, simülasyon, sanal gerçeklik, yeni nesil eğitim setleri, robotik, maker, akıllı ev teknolojileri, akıllı şehirler, GSM sektörü, endüstri 4.0, interaktif eğitim yazılımları, yapay zeka alanlarında Türkiye ve dünyada bilişim sektöründe teknolojinin geldiği son nokta belirlenecek. Ayrıca özellikle savunma alanındaki milli kurumlarımızın katılımıyla bilişimde ülkemizin geldiği düzey gözler önüne serilecek.

Bilişim sektörünün dev firmaları Kocaeli’de



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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bilişim sektörünün dev firmalarını Kocaeli’nde bir araya getirecek. 23-26 Kasım tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Kocaeli Bilim Fuarı’nda bilişim devleri, hayata geçirdikleri en son teknolojik yenilikler, VR ve AR teknolojileri, bilişim şovları, ödüllü yarışmalar ve sektördeki en yeni gelişmelerle bilişim sevdalılarıyla bir araya gelecek. Kocaeli Bilişim Fuarı, 23 Kasım Perşembe günü saat 11.00’de düzenlenecek gösterişli bir törenle kapılarını açacak. Fuar dört gün boyunca 10.00-18.00 saatleri arasında açık kalacak.