Son yılların en gözde festivali; teknolojisiz 48 saat

İzmir’de Buca bölgesinin eşsiz doğasında 5-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Teknolojik Uyku Festivali’nde tek yasak teknolojik aletler oldu. Ulusal ve uluslararası katılımla gerçekleşen ve tüm ihtiyaçların ücretsiz karşılandığı...

İzmir’de Buca bölgesinin eşsiz doğasında 5-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Teknolojik Uyku Festivali’nde tek yasak teknolojik aletler oldu. Ulusal ve uluslararası katılımla gerçekleşen ve tüm ihtiyaçların ücretsiz karşılandığı festivale katılan şanslı misafirler, geleneksel lezzetler ve oyunlar eşliğinde teknolojiden uzak 48 saat geçirip organik bir yaşamı deneyimledi.

Dünyada bir ilk olan Teknolojik Uyku Festivali’nin 4’üncüsü Buca Belediyesi ve Radyo Romantik Türk işbirliğiyle 5-7 Eylül tarihleri arasında Buca-Kaynaklar bölgesinde yapıldı. Teknolojik hiçbir cihazın alınmadığı, dijital bilgi bombardımanına son verip yüz 100 iletişimin ve yepyeni arkadaşlıkların amaçlandığı festivale, başvuruda bulunan 3 bin 645 kişi arasından kurayla belirlenen 400 kişi katıldı. Azerbeycan’dan Diyarbakır’a, Van’dan Ankara’ya kadar yurt içi ve yurt dışından katılımla gerçekleştirilen festival, teknolojiyle çevrelenmekten yorulan hayatların dinlenebildikleri bir vaha oldu.

Sohbet etmeyi unutturduğu gibi giderek bağımlılık haline gelen teknolojik aletlerinden kopma cesareti gösteren genç yaşlı yüzlerce katılımcı festival alanına girişte son

öz çekimlerini çekip telefonlarını teslim ettikten sonra dijital dünyaya 48 saat veda ederken heyecanlıydı. Eşsiz doğanın kucağında dijital detoksa başlayan festival katılımcıları kayıt işlemlerinin ardından çadırlarını kurup, yepyeni dostluklara kapılarını araladı.

Nostaljik oyunlarla coştular

Festival programı birbirinden renkli etkinlik ve oyunlara sahne oldu. Katılımcıların kimisi Kaynaklar oksijen deposu ağaçlarının gölgesinde kitaplarını alıp dinlenmeye çekilirken, kimisi de yeni dostluklar için oyun alanına koştu. Tavla ve satranç alanı kıyasıya rekabete sahne olurken, yoga seansları ve doğa yürüyüşleri sakinlik ve huzur arayanların adresi oldu. Katılımcılar yakan top, voleybol, ip çekme gibi unutulmaya yüz tutan oyunların yanında heyecanlı langırt turnuvalarında ter döküp, profesyonel öğretmenlerden okçuluk dersi aldı, örgü oyuncak yapmayı öğrendi.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da festival katılımcılarının coşkusuyla renklenen oyunlara katılıp onlarla birlikte ter döktü. İp çekme ve langırt turnuvalarına katılıp, katılımcılarla neşeli saatler geçiren Başkan Piriştina, ok atma dersinde hedefi 12’den vurarak tam not aldı.

2 yıl önce düzenlenen Teknolojik Uyku Festivali’nde tanışıp geçtiğimiz ay dünya evine giren Esra-Sedat Kip çifti de 4. Teknolojik Uyku Festivali’nin misafiriydi. Festivalin böylesi mutlu bir olaya vesile olmasından mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Piriştina, genç çiftle birlikte pasta kesti.

Doyumsuz organik lezzetler

Festival alanının en revaçta bölümü ise Türk mutfağının doyumsuz lezzetlerini sunan ve bütün malzemeleri Kaynaklar ve çevre köylerden organik gıda ürünleriyle donatılan açık manavı oldu. Organik sebze meyve tezgahından istediği ürünü alan misafirlerin kuzu çevirme, gözleme, ızgara köfte ve pişiden oluşan muhteşem lezzetlerle de damakları da şenlendi. Akşam saatlerinde yakılan dev kamp ateşi etrafında toplanıp dostluk, kardeşlik şarkıları söyleyen katılımcılar kısa sürede kaynaşıp unutulmaz neşeli sohbetlere daldı.

Doğa, dostluk, turnuvalar ve organik tatlarla teknolojiyi unutan festival katılımcıları, dönüş zamanı geldiğinde teknolojik bağımlılıktan kurtulmanın o kadar da zor olmadığını deneyimlemenin mutluluğunu yaşıyordu. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, dostluğu, paylaşımı, arkadaşlığı yaşatan teknolojinin giremediği festivali yoğun katılımla 4’üncü kez yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtirken, bugüne kadar katılma şansı yakalayamayanlara seslendi, "Kaçırdım diye üzülmeyin. Seneye Haziran’da 5. Teknolojik Uyku Festivali ile yine buradayız, bekleriz” dedi.