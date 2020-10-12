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13 Ocak 2021 Çarşamba 22:05

Süper affiliate bet açık sitesi

Süper affiliate bet açık sitesi
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Artık gelirli bir markayı tanıtarak para kazanmaya başlamak çok kolay. Süper affiliate bet açık sitesi 1xBet — bu son derece basit bir görev. Özel bir form doldurmanız yeterlidir, ardından destek temsilcileri tarafından incelenecektir. Onlar kendi kararlarını verecekler ve eğer olumlu olursa, o zaman bahisçinin ortağı olursunuz.

Bunun için bir ödül almak için size gönderilecek malzemeleri yayınlamalısınız. Bu genellikle sosyal medyada veya bloglarda yapılır. Promosyon malzemeleri çoğunlukla promosyonlar, bonuslar ve bir bahisçiye kaydolmanın diğer avantajları hakkında bilgi içerir. Bundan başka, kayıtta özel bir bağlantı olmalıdır, eğer kullanıcılar tıklarsa, kayıt prosedürünü uygularsa, kendi hesaplarını doldurursa ve bahis yaparsa, o zaman kesinlikle hesabınız için cömert bir ödül alacaksınız.

Ayrıca, daha önce katkıda bulunduğunuz kullanıcıların açılması, kullanıcıların faaliyetlerinden oluşur. Üstelik bu teklif de zaman sınırı bulunmuyor. Bu, bir kullanıcının etkinliği için daha fazla ödül almak üzere kaydını kolaylaştırmak için yalnızca bir kez yeterli olduğu anlamına gelir. Komisyon şimdi yüzde 40'a kadar. Doğru, promosyon her zaman sabit değildir, bu yüzden miktarının olabildiğince yüksek olması için oyuncuları düzenli olarak bahis oynamaya teşvik etmek gerekir.

Süper affiliate bet faydaları kanıtlanmış ve açık sitesi 1xBette

Ortaklık programı birkaç yıldır var ve kendisini yalnızca olumlu tarafta kurmayı başardı. Bu, içindeki tüm işlemlerin mükemmel bir şekilde gerçekleştirildiği anlamına gelir. Süper affiliate bet faydaları kanıtlanmış ve açık sitesi 1xBette yeterince göz önünde. Özellikle bunları vurgulamak olur:

  1. Bir pazarlamacının hizmetlerini kullanma fırsatı. Hedef kitlenizi dikkatlice inceleyecek, özelliklerini ve tercihlerini belirleyecektir. Bundan sonra, sadece gönderi yapamaz, aynı zamanda iyi bir yanıt alırsınız.
  2. Kişisel bir asistanın 24 saat yardımı. Ortak olarak kaydolduktan hemen sonra göreceksiniz. Sizi ilgilendiren herhangi bir soru için onunla iletişime geçebilirsiniz.
  3. 160 tan fazla ödeme yöntemi kullanarak finansal işlem yapabilme. Banka kartlarını kullanmak kolay olduğu gibi, hem de elektronik sistemleri kullanmak da kolaydır.

Tüm bunlar, böyle bir programın gelir getireceği gerçeğine güvenmeyi mümkün kılar. Aslında, hedef kitlenizi bir pazar lideriyle ortak olmanın faydaları hakkında eğitmeniz yeterlidir. Promosyon malzemeleri 60 tan fazla dilde mevcut olduğundan, bu tür bilgileri iletmek son derece kolay olacaktır. Bu yüzden, müşterilerin güvenilir bir bahisçi bulmalarına ve bundan para kazanmalarına yardımcı olma fırsatını kaçırmayın. Çabalarınız bu bahis şirketi tarafından kesinlikle takdir edilecektir.

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