Bilim ve Teknoloji:
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12 Ekim 2018 Cuma 12:21

TEI, PD170 Motorunu BAYKAR A.Ş.’ye teslim etti

TEI-TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.’nin 2012 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığı sözleşme ile başlatılan Operatif İHA Motoru Geliştirilmesi Projesi kapsamında geliştirilen PD170 turbodizel havacılık motoru, BAYKAR platformlarında...

TEI, PD170 Motorunu BAYKAR A.Ş.'ye teslim etti
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TEI-TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.’nin 2012 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığı sözleşme ile başlatılan Operatif İHA Motoru Geliştirilmesi Projesi kapsamında geliştirilen PD170 turbodizel havacılık motoru, BAYKAR platformlarında kullanılmak üzere BAYKAR A.Ş.’ye teslim edildi.

Yapılan açıklamaya göre; BAYKAR A.Ş.’ye ait, dizel itki sistemli platforma entegrasyonu başlatılacak olan motorun, bu platformu 2019 yılının ilk yarısında havalandırması bekleniyor. 2017 yılının Ocak ayından bugüne kadar toplam 3 bin saatten fazla motor çalıştırılması gerçekleştirilen, 20 bin feet yükseklikte sağladığı 170 beygir gücü ile irtifa gücü konusunda sınıfında lider, yakıt tüketimi ve güç/ağırlık oranı konusunda sınıfının en iyilerinden olan PD170 turbodizel motorunun 2019 yılının ikinci yarısında tüm kalifikasyonu tamamlanmış olacak.
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