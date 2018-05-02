Trafikte beklerken bile sinema biletini kolay ve ucuza alın

Teknolojinin gelişmesi ile sinema sektörünün bilet satışları da internet ortamına kaydı. Vatandaşlara trafikte beklerken bile biletlerini alma imkanı sağlanıyor. İnternet üzerinden yapılan satışlarda, ucuz bilet bulma imkanı da bulunuyor.Teknolojinin...

Teknolojinin gelişmesi ile sinema sektörünün bilet satışları da internet ortamına kaydı. Vatandaşlara trafikte beklerken bile biletlerini alma imkanı sağlanıyor. İnternet üzerinden yapılan satışlarda, ucuz bilet bulma imkanı da bulunuyor.

Teknolojinin gelişmesi ile birçok sektörün yer almaya başladığı internet ortamı, vatandaşların daha hızlı ve daha ucuza hizmet almalarını sağlayarak hayatı kolaylaştırıyor. Vatandaşların zaman zaman uzun kuyruklarda bekleyerek bilet alabildiği sinema sektörü de teknolojinin gelişmesi ile artık internet üzerinden vatandaşların daha rahat hizmet alabilmelerine olanak sağlıyor. Sinema severler, gişede dakikalarca sıra beklemeden biletini internet üzerinden saniyeler içerisinde alabiliyor. Vatandaşlar, bir yandan her geçen gün giderek büyüyen internet sistemi üzerinden biletlerini daha rahat bir şekilde alabiliyorken, bir yandan da daha ucuz bilet bulabiliyor. Türkiye’nin önde gelen biletleme firmalarından Biletinial.com da, yeni bir çalışmaya imza atarak, kampanyaya katılan sinema salonlarından, vatandaşların sinema biletlerini dakikalar içerisinde, komisyonsuz bir şekilde, gişe fiyatından daha ucuza almalarını sağlıyor.

"Sinema biletlerini müşterilerimize gişe fiyatlarının aşağısında ulaştırmaya başladık"

Sinema severler için büyük kolaylık sağlayan internet üzerinden yapılan biletlendirme sistemi hakkında bilgi veren Biletinial.com Genel Müdürü Ulaş Uslu, "Türkiye’de bu güne kadar uygulanan sistemlerde kullanıcılar internet üzerinden bilet alırken etkinlik biletinin bedelinin üzerine ilave hizmet bedelleri ödeyerek biletlerini satın alabiliyorlardı. Çalıştığımız kurumlarla da bu konu üzerinde fikir alışverişinde bulunduk ve bu noktada tüketici faydasına bir adım atmamız gerektiğine karar verdik. Yaptığımız ortak çalışmalar sonucunda bu yönde bir adım atarak sinema biletlerini müşterilerimize gişe fiyatlarının aşağısında ulaştırmaya başladık. Bu uygulama sonucunda müşterilerimizin sinema biletlerine internet üzerinden daha fazla ilgi gösterdiklerini gözlemlediğimiz gibi müşterilerimizden de oldukça olumlu tepkiler aldık" dedi.

"Yazılım mühendisleri sistemi kullanıcı dostu hale getirmek için durmaksızın çalışıyorlar"

Türkiye’de sinema bileti sağlama konusunda lider bir konumda olduklarını ve bu sorumlulukla sinema severler için çalıştıklarını kaydeden Uslu, “Türkiye genelinde 156 şubeden bin 110 sinema salonunun her gün 750 binin üzerinde koltuğunu sinemaseverlerin kullanımına açıyoruz. Bu alanda Türkiye’nin lideri olarak amacımız insanların sinema salonlarına giderken biletlerine daha kolay ve daha uygun fiyatla erişimlerini sağlamak. Bu amaçla Biletinial.com yazılım mühendisleri sistemi kullanıcı dostu hale getirmek için durmaksızın çalışıyorlar. Mühendislerimiz tarafından mobil cihazlar için geliştirdiğimiz uygulamalarda en çok dikkat ettiğimiz konulardan biride budur, özellikle bu konuda çok iddialıyız, mobil uygulamamız aracılığı ile sinemaseverler trafikte kırmızı ışıkta bekleme süresinde dahi hızlı bir şekilde istediği filmin istediği seansına koltuğunu kendileri seçmek sureti ile birkaç adımda erişebiliyorlar” diye konuştu.

"Amacımız diğer etkinlik dallarında da yaygınlaştırmak"

Sistemin tiyatro, konser gibi etkinliklerde de yaygınlaşabileceğini ifade eden Ulaş Uslu, "Amacımız sinema tarafında tüketici lehine başlattığımız bu hareketi tiyatro, konser ve diğer etkinlik dallarında da yaygınlaştırmak. Sektördeki mevcut yapılarda müşterilerin etkinlik bileti almak için ödediği hizmet bedelleri bilet bedelinin neredeyse üçte birine denk geliyor. Bu gerçekten müşteri tarafından tepki gören bir durum. Bu durumu müşteri lehine değiştirecek adımlar atmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.