TÜBİTAK’tan ‘GUHEM’ müjdesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın yüksek teknoloji sektörlerin ana üssü olacağını söyledi.

Bursa BTM ile inşaatı devam eden Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi’ni (GUHEM) incelemek üzere Bursa’ya gelen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı makamında ağırlayan Başkan Aktaş, Bursa’nın sanayi ve teknoloji şehri olduğunu vurgulayarak, Bursa BTM’nin şehrin bu özelliğini taçlandırdığını söyledi.

Aktaş, "Şehrimizin ve ülkemizin geleceğine dair en önemli meselelerinden bir tanesi de GSMH’yi yükseltmek ve ihracatımızı artırmaktır. Bunun için de teknoloji bazlı üretime yönelmeliyiz. Yenilikler ve buluşlar gerçekleştirmeliyiz. Bunları da yerli ve millî duruşla hayata geçirmeliyiz. Cumhurbaşkanımızın, özellikle yerlilik ve millilik konularını önemsediğini biliyoruz. Otomobil, insansız hava araçları, tanklar, silahlar ve bunlara benzer birçok projede Türkiye, ciddi mesafeler aldı. BTM ile GUHEM de bu sürece önemli katkı sunacak mekanların başında gelecektir. Otomotiv ve tekstilde sahip olduğu üretim altyapısıyla Türkiye’nin sanayi şehri olan Bursa, bilim ve teknoloji merkezleriyle uzay, havacılık ve savunma gibi yüksek teknolojili sektörlerin de ana üssü haline gelecek. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine varmak isteyen Türkiye için Bursa, önemli bir merkez olacaktır" diye konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise Bursa BTM Koordinatörü Fehim Ferik’in de hazır bulunduğu ziyarette, Türkiye’de 5 adet aktif bilim merkezinin yer aldığını ve bunlar arasında Bursa’nın ‘süreci kendisinin başlatması nedeniyle’ ayrı bir yerinin bulunduğunu ifade etti. Bursa’nın ‘bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaların önemini önceden fark edip’ Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla yol aldığını anlatan Prof. Mandal, TÜBİTAK olarak bilim ve teknoloji merkezlerini tematik yerler haline getirmeyi planladıklarını ifade etti. Bursa’da uzay ve havacılık alanında yapılan girişimlerin Türkiye’de bir ilk olacağının altını çizen Prof. Dr. Mandal, "Yeni kurulan hükümet sistemimiz kapsamında 100 günlük eylem planı hazırlandı. Bu plan içerisinde, 3 bilim merkezini daha aktif hale getireceğiz. Bunlardan birisi de Bursa’dır. 9 Kasım tarihine kadar uzay ve havacılık alanındaki serginin önemli kısmını açacağız. Bilim merkezlerine yönelik çalışmalar yakın zamanda başladı. Artık buralardan daha fazla öğrencinin, bireyin ve ailenin yararlanmasını istiyoruz. Buraları ziyaret edilen müze gibi değil de bir takım becerilerin, geleceğin vasıflı insan kaynaklarının geliştirildiği ara yüzler olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.