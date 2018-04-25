Türkiye’nin en büyük bilim festivali başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘7. THY Science Expo 2018’, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bilimseveri ağırlayacak.

7. Türk Hava Yolları Science Expo 2018 çerçevesinde ‘Geleceğin Teknolojileri’ ana temasıyla toplam 110 bin lira para ödüllü 6 farklı kategoride proje yarışmaları, ‘Meslekler Yarışıyor’ programı ve dünya rekorunun kırılacağı ‘Mangala Turnuvası’ düzenlenecek. İnsansız hava araçları, drone ve bilim gösterilerinin de yer alacağı festival, çok sayıda konferansa ev sahipliği yapacak. Etkinlik boyuca birçok farklı simülatör de festivale renk katacak. ‘Geleceğin Teknolojileri’ ana konsepti ile düzenlenen proje yarışmalarında finale kalan 50 proje belli oldu. 20 proje adını finale yazdırmayı başardı. Finalist projeler, Science Expo süresince sergilenmeye hak kazandı. İnsansız hava araçları ve drone yarışmasında 50 ekip, Autodesk tasarım ve modelleme yarışmasında 25 ekip, mangala yarışmasında 4000 öğrenci ve ‘Meslekler Yarışıyor’da 35 ekip finalde mücadele edecek. Yarışma kapsamında dereceye giren proje sahiplerine bin ile 16 bin lira arasında para ödülü verilecek.

Festival boyuca 100 farklı alanda 150’ye yakın bilimsel atölye çalışması gerçekleştirilecek. 150 bin atölye çalışması yapılmasının hedeflendiği Türkiye’nin en büyük bilim-toplum etkinliğine katılanlar, ilgi duydukları alanlarda atölye çalışmalarına katılabilecek. Science Expo, bu yılda farklı ülkelerden festivale katılım sağlayacak atölye ekiplerini ağırlayacak. Etkinliğe Polonya, Fransa, İtalya, Hollanda, Singapur, Tayvan ve Suudi Arabistan’dan katılacak ekipler, atölye çalışmalarının yanı sıra bilim gösterileriyle festivale renk katacak. Science Expo süresince, proje ve atölye çalışmalarının yanı sıra sahne ve organizasyon alanında üniversite öğrencileri arasından seçilen bilime meraklı dev bir gönüllü ordusu görev yapacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 7. Turkish Airlines Science Expo 2018’in Bursa için de önemli bir değer olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hassasiyetle üzerinde durduğu ‘yerlilik’ ve ‘millilik’ kavramlarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Özellikle son dönemlerde bu konunun önemi bir kez daha ortaya çıktı. Yerli ve milli olmak, başkalarının taklitçisi olmamak, halka ve değerlere yabancı olmamak, istiklal ve istikbal için fedakârlık yapmak, sahici ve samimi olmaktır. Ancak bu şekilde güçlü bir millet oluruz” dedi. Festivale destek veren tüm kurum ve kuruluşlara ayrıca teşekkür eden Başkan Aktaş, “Eğitimde, özendirme ve bilinçlendirme çok önemli. Bu yıl 7.’sini gerçekleştireceğimiz etkinlik ile binlerce çocuğumuz bilimsel atölye yapma fırsatı yakalayacak. Türkiye’yi yarınlara taşıyacak, başarılarıyla ülkemizin hedeflerinde belirleyici rol oynayacak çocuklarımızın ve gençlerimizin ufkunu açmak hedefiyle gerçekleştirdiğimiz etkinliğimiz, yeni projeler üretme konusunda da öncü olacak” diye konuştu. Türkiye’nin en büyük bilim-toplum etkinliği haline gelen Science Expo’nun her geçen yıl daha fazla ilgiyle takip edilen uluslararası bir festival haline dönüştüğünü söyleyen Başkan Aktaş, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini düşünüyor, tüm hemşerilerimi Türkiye’nin en büyük bilim festivali Science Expo’ya ailece davet ediyorum” şeklinde konuştu.