Türkiye’nin garaj hikayesi: 16 metrekarelik iş yerinden 90 ülkeye ihracata

Amerika’nın teknoloji devlerinin garaj hikayelerinin bir benzeri de Türkiye’de ortaya çıktı. 16 metrekarelik bodrumda 4 üniversite arkadaşının kurduğu reseliva.com, 11 yılda dünyanın 90 ülkesine rezervasyon motoru ve kanal yönetimi hizmeti ihraç eder hale geldi. Bugüne kadar yatırımcı almayan firma, yüzde 100 yerli yazılım ihraç ediyor.

Amerika’nın teknoloji devlerinin garaj hikayelerinin bir benzeri de Türkiye’de ortaya çıktı. 16 metrekarelik bodrumda 4 üniversite arkadaşının kurduğu reseliva.com, 11 yılda dünyanın 90 ülkesine rezervasyon motoru ve kanal yönetimi hizmeti ihraç eder hale geldi. Bugüne kadar yatırımcı almayan firma, yüzde 100 yerli yazılım ihraç ediyor.

2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi mezunu 4 arkadaşın kişisel bilgisayarlarıyla bir bodrum katında tuttukları 16 metrekarelik alanda yazılım üretmeye başlayan reseliva.com, şu anda Erciyes Teknopark’ta 90 ülke ve binin üzerinde otele rezervasyon motoru ve kanal yönetimi hizmeti veren bir firma haline geldi. Reseliva.com’un başarılı geçmişi, her ne kadar Amerika’nın teknoloji devlerinin garaj hikayelerini anımsatsa da firma Amerika’dakilerden farklı olarak hiç yatırım almadan ve yüzde 100 yerli bir yazılımı ihraç ederek büyüme sağladı.

Reseliva kurucu ortağı Kürşat Abalı, başarılarının altında yatan nedenleri şöyle sıraladı:

“Yazılımın hatasız çalışması, otellerin ihtiyaçlarını karşılaması başarımızdaki en önemli etkenlerden biri. Yazılımı geliştirirken tamamen masa başında çalışmadık, otelcileri bu süreçlere dahil ettik. Her aşamasında onların görüşlerini aldık, ihtiyaçlarına göre tasarımlar yaptık. Bu yüzden Reseliva otelciler tarafından çok tercih edilen bir yazılım oldu. Pazarlamamız da kulaktan kulağa pazarlama yöntemiyle gelişti. Ayrıca yurt dışında çok tercih edilmemizin nedeni de programımızın 23 farklı dilde hizmet veriyor olması. Başvuru süreçlerinin tamamen online olması ve arada insan faktörünün olmaması da hızlı bir şekilde büyümemize katkı sundu.”

2017’de 1,5 milyon TL’nin üzerinde ihracat

2017 yılında 1,5 milyon TL’nin üzerinde ihracat rakamına ulaştıklarını belirten Abalı, bu yılki hedeflerinin geçen yıla oranla yüzde 80’e yakın bir artış olduğunu kaydetti. Halihazırda Yunanistan’da, Brezilya’da, Kenya başta olmak üzere bazı ülkelerde yerel ortaklarla çalıştıklarını belirten Abalı, bundan sonra daha hızlı büyüme kaydetmek için yurt dışında belli noktalarda ofis açmayı, Türkiye’de de bölge temsilciliği ağı kurmayı planladıklarını ifade etti. Reseliva’nın yüzde 100 yerli bir yazılım olduğunun altını çizen Abalı, “Reseliva Türkiye’de kanal yönetiminde ve rezervasyon motorunda şu anda pazar lideridir. Yurt dışında da daha fazla ülkeye satış yapan yüzde 100 yerli bir yazılımdır. Bizim otelcilerimiz ve bizler yurt dışındaki yazılımları kullanıyoruz. Reseliva buna son vermek istiyor. Hem Türkiye’deki otellerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz hem de akışı tersine çevirip teknoloji yurt dışına ihraç ediyoruz” ifadelerini kullandı.