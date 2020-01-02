Ucuz SEO Paketleri ve Fiyatları 2020

2020 yılının en uygun SEO paketleri ve en iyi SEO fiyatlarını SEOrganik sizler için veriyor. Eğer siz de yakın zamanda rotanızı SEO fiyatları yönüne çevirdiyseniz arama motoru optimizasyonu yani SEO çalışmalarının önemini çok daha net bir şekilde kavramışsınız demektir. SEO kısaca internet sitelerinin optimize edilmesidir. Bir dizi farklı çalışmanın eşzamanlı olarak yapılmasını gerektiren SEO ile internet sitenizin arama sayfalarında daha üst sıralarda çıkması sağlanabilir. Markanızın ya da işletmenizin daha fazla sayıda kişiye ulaşabilmesini istiyorsanız siz de arama motoru optimizasyonu çalışmaları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmalısınız.

Genellikle markalar ve işletmeler tarafından sadece ucuz SEO paketleri merak ediliyor. Oysa alacağınız hizmet ödemeniz gereken ücretten çok daha fazla önemlidir. Dolayısıyla fiyat araştırması kadar SEO ajansında hangi özelliklerin olması gerektiğine de dikkat etmelisiniz. Bu konuda da bazı önerilerimiz olacak ancak öncesinde konuya dair istinasız tüm marka ve işletmelerin bilmesi gereken unsurlara kısaca değinelim.

Anahtar Kelime Belirlenmesi

Anahtar kelime internet kullanıcılarının aradıkları bilgilere ulaşmak için yaptıkları aramalarda kullandıkları kelimelerdir. SEO çalışmaları için anahtar kelimelerin hayati önem taşıdığını belirtebiliriz. İnternet siteniz için kullanılacak olan anahtar kelimeler büyük bir titizlikle belirlenmeli ve aynı zamanda aynı titizlikle kullanılmalıdır. Bu nedenle anahtar kelime belirleme aşamasının arama motoru optimizasyonu çalışmalarında son derece kritik olduğunu belirtmekte fayda var. Anahtar kelime bulmak için kullanılabilen bazı araçlar da bulunuyor. Google adwords de bunlardan biridir. Anahtar kelime çalışması ucuz SEO paketleri kapsamında yer aldığından bu çalışmalar için ekstra bir ücret ödenmesine gerek olmaz.

Anahtar Kelime Kullanımı

Anahtar kelime kullanımının kesinlikle abartılı seviyede olmaması lazım… aksi halde internet sitenize ciddi bir zarar verebilir. Bu konuda kesin bir rakam bulunmuyor. Yani örneğin 300 kelimelik bir içerikte anahtar kelimenin mutlaka 3 defa ya da 5 defa geçmesi gerekir gibi bir kaide yok. Sadece abartılı kullanımından uzak durmak gerekiyor. Anahtar kelime kullanımında dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur da içeriye bu kelimelerin homojen ve mantıklı bir şekilde dağıtılmış olmasıdır. Kelime sayısı uzunluğu ne olursa olsun herhangi bir içeriğin sadece tek bir paragrafını tüm anahtar kelimeleri yığmak büyük bir hata olur.

SEO Sonrası Sonucu Görmek

Arama motoru optimizasyonu çalışmalarından sonuç alabilmeniz için minimum 6 ay beklemeniz gerekiyor. Bu çalışmalarda sonucu hemen görmeniz mümkün olmaz. Elbette bu 6 aylık zaman dilimi boyunca yapılan çalışmaların internet sitenizde ne gibi etkilere neden olduğunu net bir şekilde görmeye başlarsınız. Örneğin yapılan bir çalışmanın sitenizin trafiğini yüzde kaç oranında artırdığını görebilirsiniz. Ancak sadece birkaç gün ya da birkaç hafta içerisinde SEO çalışması ile arama sonuçlarında ilk sayfada yer almayı beklemeyin. Bu durumun ucuz SEO paketleri ya da SEO ajansının başarısı ile ilgili olmadığını belirtmek gerekiyor. Tamamen arama motorlarının indexlemesi gibi teknik konularla alakalı bir durumdur.

Sitenin İndexlenmesi

SEO konusunda en az ucuz SEO paketleri kadar merak edilen bir diğer konu da internet sitesinin indexlenmesinin ne anlama geldiği oluyor. İnternet sitesinin indexlenmesi bu sitenin organik aramalarda çıkması anlamına geliyor. Bir diğer deyişle arama motorlarının tarayıcıları tarafından sizin internet sitenizin algılanması da diyebiliriz. Sitelerin indexlenmesi biraz zaman alabilir. Bu zamanı kısaltma kadına internet sitesinin Google dizinine eklenmesi gibi çeşitli yöntemler tercih edilebiliyor.

Backlink ve Önemi

Şayet SEO hakkında araştırma yaparsanız sıklıkla karşınıza çıkacak olan kavramlardan biri de backlink olacaktır. Zira ucuz SEO paketleri konusunda bir araştırma yaptığınızda da fiyata dahil olan hizmetler gibi çeşitli bölümlerde backlink konusu ile karşılaşabilirsiniz. Backlink en genel tabiriyle site dışına verilen linklerdir. Yani farklı bir internet sitesinin sizin sitenizi kaynak olarak göstermesidir de diyebiliriz. Bu durum arama motorları bakımından çok büyük bir önem taşıyor. Arama motorları için herhangi bir internet sitesinin farklı bir site tarafından referans gösterilmesi söz konusu internet sitesinin değerinin daha fazla olması anlamına gelir. Bu nedenle yapılan SEO çalışmalarına sıklıkla backlink de dahil edilir.

SEO Fiyatları Neye Göre Belirleniyor?

Yanıtı en çok merak edilen sorulardan biri de 2020 yılında SEO fiyatları ile birlikte bu fiyatların nelere göre belirlendiği oluyor. Öncelikle fiyatların SEO ajansları tarafından belirlendiğini belirtelim. Zira ücretlerin bu denli değişken olmasının nedeni de budur. SEO ajansları yaptıkları çalışmaları dikkate alarak ve aynı zamanda sundukları hizmet kapsamında hangi çalışmaları yaptıklarını göz önünde bulundurarak ucuz SEO paketleri belirliyor. Hem iç SEO hem de dış SEO çalışmalarını kapsayan bir hizmet aldığınızda ödemeniz gereken ücret biraz daha yüksek olabilir.

Kimi zaman sadece internet sitesinin çeşitli açılardan optimize edilmesini kapsayan ve daha az sayıda hizmet kalemi içeren SEO paketleri tercih edilebiliyor. Bu durumda SEO fiyatları çok daha düşük rakamlara tekabül ediyor. Hatta günümüzde paket şeklinde sunulan bu hizmetlerin çok daha fazla tercih edildiğini de söyleyebiliriz. Bu nedenle SEO paketlerine ilgi bir hayli fazla ve gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Siz de tercihinizi bu yönde kullanmak isterseniz SEO paketlerinin hangi hizmetleri içerdiği konusunda bilgi almanızda fayda var.

Genel olarak arama motoru optimizasyonu hizmetini paket şeklinde satın almanız durumunda aşağıdaki hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Elbette bu hizmetlerden hangilerini içerdiğine bağlı olarak SEO fiyatları 2020 yılında değişebilir.

İnternet sitesi analizi

Rakip analizi

Sosyal medya optimizasyonu

Sosyal medya platformlarında tanıtımlar

İnternet sitesinin tasarımı, görselleri ve içerikleri

Backlinkler

Anahtar kelime çalışması

Makale tanıtımları

Özgün makale

Link inşası

Dizin ekleme

Sonuçları raporlama

Anahtar kelime tespiti

SEO Paketlerinde Analiz Çalışmaları Var mı?

Bazı SEO paketlerinin çeşitli analiz ve testleri de içerdiğini söyleyebiliriz. Ancak elbette her SEO paketi analizleri de kapsayacak şeklinde bir kaide yok. Analiz çalışmasını kapsayan paketler için ucuz SEO paketleri çok ciddi bir yükseliş seyretmez. Sadece küçük bir meblağ farkı ödemeniz son derece önemli olan analiz çalışmalarından da faydalanmanız için yeterli olacaktır. Bu arada SEO paketlerinin kapsadığı analizlere şu örnekleri verebiliriz:

Site içinde teknik analiz

Sektörel analizi

Rekabet analizi

Anahtar kelimelerin analizi

İçerik, marka ya da imaj analizi

Meta analizleri

Kod analizi

Google standartlarına uygunluk testleri

SEO Ajansı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Öncelikle tercih yaparken sadece SEO fiyatları göz önünde bulundurulmamalıdır. Elbette fiyatlar kuşkusuz herkes için önem taşıyor. Ancak fiyattan ziyade beklentilerinizi karşılayacak bir hizmet almanız çok daha fazla önemlidir. Dolayısıyla fiyata odaklanmak yerine SEO ajansının çalışmalarına odaklanmanız çok daha doğru bir tercih yapmanızı sağlar. Ajans seçimi yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda bazı örnekleri değinebiliriz.

SEO ajansının portföyünü mutlaka gözden geçirmelisiniz. Daha önce hangi çalışmaların yapıldığı ve bu çalışmalar kapsamında ne kadar başarı elde edildiği gözden geçirilmesi gereken unsurlardır.

Ajansın müşterilerine ne kadar süredir hizmet verdiğini de gözden geçirin. Özellikle uzun süredir aynı müşterilere hizmet sunan SEO ajansları sizin için daha cazip bir seçenek olabilir ve bu durumda ucuz SEO paketleri üzerine görüşme aşamasına geçebilirsiniz.

Ajansın size ne gibi hizmetler sunabileceği yine önem taşıyan unsurlar arasında yer alıyor. İhtiyacınız olan tüm hizmetleri tek bir ajanstan satın alabilmelisiniz. Bu nedenle deneyimli bir ekiple hizmet sunan SEO ajanslarının daha cazip bir seçenek olduğunu da belirtmek gerekiyor. Çünkü deneyimli olan ajanslar iyi bir yazılımcı ya da iyi bir içerik yazarıyla çalışıyor ve bu kalitede tahmin edebileceğiniz gibi internet sitenize olumlu bir yansıma yapıyor.

Hiçbir SEO ajansı size bir numaranın garantisini veremez. Dolayısıyla çeşitli görüşmeler yaparken “ internet sitemi birinci sıraya çıkarabilir misiniz” gibi sorular sormanız çok doğru olmaz. Bu durumun SEO fiyatları ile de ilgisi yoktur. Elbette gönüller sitenin birinci sırada çıkmasından yanadır ancak böyle bir garantiyi hiçbir SEO ajansının veremeyeceğini de bilmenizde fayda var.

Sektörünüzde yönelik daha önce farklı bir internet sitesi için SEO çalışması yapıp yapmadığını mutlaka sorgulayın. Çünkü sektörel bazda da deneyimin büyük önem taşıdığını bilmenizde fayda var. Sizin sektörüne yönelik olarak daha önce hizmet sunmuş olan ajanslardan alacağınız hizmet çok daha fazla memnuniyet yaratabilir.