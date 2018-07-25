Uludağ Üniversitesi’nden TUSAŞ yöneticilerine iş birliği ziyareti

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, havacılık ve uzay sanayiinde Türkiye’nin önde gelen kurumlarından birisi olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin idarecileriyle bir araya geldi.

Ankara’daki TUSAŞ binasında Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat, Genel Müdür Doç. Dr. Temel Kotil ve Strateji ve Teknoloji Yönetimi Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk’ü ziyaret eden UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, havacılık ve uzay sanayiinde üniversite-TAİ iş birliği hakkında görüşmelerde bulundu. Bursa’nın bu alanda çalışma yapan ve proje üreten ender kentlerden birisi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Şehrimizde yapılan çalışmaların ilmî ayağını Uludağ Üniversitesi olarak bizler üstlenmek istiyoruz. Kurumlarımızı belirli aralıklarla ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretimizde de TUSAŞ yöneticileriyle bir araya geldik. İkili iş birliği imkânları, projeler ve üniversite olarak yapabileceğimiz çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Yöneticilerimizle son derece verimli bir toplantı yapıldı. İşbirliği yapacağımız projeler üzerinde konuşuldu ve ikili işbirliğinin en kısa sürede hayata geçirilmesi için onay verdi. Önümüzdeki hafta TUSAŞ yöneticileri, Uludağ Üniversitesi’nde üniversite öğretim üyeleriyle bir toplantı yapacak” dedi.

Uludağ Üniversitesi olarak savunma sanayi alanında çalışmalar yürüttüklerini açıklayan Rektör Ulcay, “2016 yılından itibaren savunma sanayiine yönelik seçtiğimiz öğrencilere Ar-Ge eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimlerimiz öğrencilerimiz ve sektör tarafından büyük bir ilgi gördü. Önümüzdeki yıl da bu programın üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Savunma Sanayii Başkanlığımız (Müsteşarlığımız) ile ortaklaşa yürüttüğümüz proje sayesinde sektöre nitelikli ve yetiştirmiş personel sağlanması için önemli bir eksikliği gidermiş olduk. Havacılık ve uzay sanayii konusunda da Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak projelerimiz vardır. Bilim ve Teknoloji Merkezi ile tamamlanmakta olan Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi’nde (GUHEM) üniversite olarak gereken desteği ve katkıyı verdik. Ayrıca TUSAŞ ile üniversitemiz bünyesinde kuracağımız Araştırma Vadisi’nde yer almaları için sözleştik. Önümüzdeki aylarda tamamlanacak olan projemizde TUSAŞ savunma, havacılık ve uzay sanayii alanında öğrencilerimize eğitimler verecek ve bilimsel çalışmalarını yürütecek” diye konuştu.

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat da Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti. Türkiye’nin 2023 hedeflerinde uzay ve havacılık sanayiinin çok önemli bir yeri bulunduğunun altını çizen Prof. Dr. Oğuz Borat, yerli ve milli üretim ve projelere ağırlık vereceklerini kaydetti. Borat, Bursa Uludağ Üniversitesi’ni bu alanlarda gösterdiği gayretli çalışmalardan dolayı tebrik etti.