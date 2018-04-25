Üniversiteliler elektrikli otomobil üretti

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Elektromobil Topluluğu öğrencilerinin ürettiği ‘yüzde yüz elektrikle çalışan’ otomobili test etti. Başkan Aktaş, yapılan girişime gereken her türlü desteği sağlayacaklarını...

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Elektromobil Topluluğu öğrencilerinin ürettiği ‘yüzde yüz elektrikle çalışan’ otomobili test etti. Başkan Aktaş, yapılan girişime gereken her türlü desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, UÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerle bir araya geldi. Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Recep Yamankaradeniz’in de yer aldığı buluşmada Başkan Aktaş, gençler tarafından üretilen yüzde yüz elektrikli otomobili test etti. Ağustos ayında Kocaeli’nde yapılacak yarışmaya katılacak olan öğrencilere destek sözü veren Başkan Aktaş, atılan adımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençlere çalışmalarında gereken her türlü kolaylığın sağlanacağını belirten Başkan Aktaş, "Eğitimleri devam ederken, ülkemizin kalkınmasına yönelik çalışmalarıyla bizleri mutlu ettiler. Yerli otomobilin çok konuşulduğu bir ortamda bu tür hamleleri değerli buluyoruz. Kardeşlerimi tebrik ediyorum. Başarılı olmaları ve derece elde etmeleri için elimizden geleni yapacağız. Elektrikli otomobilin ‘üzerinde çalışıldığında’ çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" dedi.