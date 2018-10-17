Uzay mühendisleri Uludağ’da yetişecek

Türk havacılık ve uzay sanayii alanında uzman personel yetiştirmek isteyen TUSAŞ, ülkenin önde gelen 20 üniversitesiyle protokol imzaladı. Protokolde Bursa Uludağ Üniversitesi de yer aldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde kurulan TUSAŞ-TAİ Araştırma Merkezi’nde eğitim alacak stajyerler, hem uzay ve havacılık alanında eğitim görecekler, hem de ücret alacaklar. Öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği sigortaları da Uludağ Üniversitesi tarafından yapılacak. TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Ankara Genel Merkezi’nde protokol imzalandı. Törende TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat, Genel Müdür Prof. Dr. Temel Kotil, protokol imzalayacak üniversitelerin rektörleri ve ilgili fakültelerin dekanları ile yöneticileri hazır bulundu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, açılacak Ar-Ge Merkezi’nde Türk havacılık ve uzay sanayii alanında çalışmaların yürütüleceğini kaydetti. İmzalanan protokol kapsamında Mühendislik Fakültesi’nden seçilecek toplam 10 öğrencinin haftada bir gün ücretli staj yapacağını söyledi. Ulcay, her dönem toplam 10 öğrencinin yararlanabileceği staj programının ücretlerini TUSAŞ verirken, öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği sigortaları da Uludağ Üniversitesi tarafından yapılacağını sözlerine ekledi.

Havacılık ve uzay sanayii konusunda Türkiye’nin son dönemde çok önemli hamleler gerçekleştirdiğini vurgulayan Rektör Ulcay, “Kurum yöneticileriyle yaptığımız görüşmelerde mühendis ihtiyacının Türkiye’deki üniversitelerden karşılanması gerektiği neticesine vardık. Bizler bu konuda talepte bulunduk ve görüşmeler yaptık. Türkiye’de İstanbul’dan sonra ikinci olarak Bursa Uludağ Üniversitesi’nde TUSAŞ tarafından bir üniversiteye Ar-Ge Merkezi kuruldu. Bunun yanı sıra kendi öğrencilerimiz de burada staj yapma ve eğitim alma olanağı bulacak. Staj dönemi sonunda beğenilen öğrenciler, TUSAŞ’ın personeli olma şansını yakalayacak. Bu hem üniversitemiz için hem TUSAŞ için hem de ülkemizin kalkınması için ileriye yönelik bir yatırım ve büyük bir hamle olacaktır. Kurum yöneticilerine işbirlikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.