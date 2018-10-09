Van’da yerli üretim dolu önleme makinesi

Van İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) faaliyet gösteren bir firma tarafından ‘yerli üretim’ damgasıyla dolu önleme makinesi üretildi.

Van İŞGEM’de faaliyet yürüten bir firma tarafından üretilen dolu önleme makinesiyle üreticilerin artık zarar görmemesi hedefleniyor. Üretilen makine, yaklaşık bin dönümlük arazide ses dalgaları yayarak dolunun yere yağmur şeklinde yağmasını sağlıyor. İlk olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Teknokent’te test edilen makine, bütün testlerden başarıyla geçerek satışa hazır bir duruma getirildi.

Yaklaşık 2 yıldır ithal edilen makine Türkiye’de üretilerek Azerbaycan’a ihraç edildi. Türkiye’den de talep alan ürün, Yozgat’taki meyve bahçelerine de gönderilmeye başlandı. İHA muhabirine konuşan İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, yeni kurulan ikinci etap İŞGEM’de yenilikçi, ihracat odaklı, teknolojik üretim yapan ve katma değeri yüksek ürün üreten girişimcilere yer verecekleri şeklinde bir karar aldıklarını belirtti. Aldıkları kararların olumlu neticelerini almaya başladıklarını ifade eden Gedik, “Türkiye’de ilk kez üretilen dolu yağmasını önleyen cihazı Van’da ürettik. Bunun yaklaşık iki yıllık bir mazisi var. Bu ürün 2 yıldır Avrupa’dan ithal ediliyordu. Girişimcimizin yapmış olduğu ürünle artık Türkiye de ithalat değil, tam tersine ihracat yapacak. Türkiye’de kullanılan bu ürünü ilk kez Van’da üretmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

“Dolu yağışı üreticilerimize ciddi anlamda zarar vermeye başladı”

İŞGEM’de milli ve yerli üretimlere ağırlık verdiklerine dikkat çeken Gedik, “Artık iklim değişiyor. Dolu yağışı üreticilerimize ciddi anlamda zarar vermeye başladı. Üreticilerimize gelen bu zarar aynı zamanda milli servete gelen bir zarardır. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi ‘milli ve yerli’ üretime ağırlık vermeyi amaçladık. Yaptığımız bu çalışmayla birlikte buna da çok ciddi katkılar sağladığımıza inanıyoruz” diye konuştu.

“Ses dalgalarıyla dolu yağmasını engelliyor”

Üretilen makinenin bin dönümlük arazide ses dalgaları yayarak dolu yağışını önlediğini dile getiren Gedik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Makinenin kurulu olduğu bin dönümlük bir alanı etki altına alacak şekilde yaydığı ses dalgalarıyla dolu yağmasını engelliyor. İşte, burada böyle bir sistem ürettik. Bunun testlerini yaptık. Van YYÜ Teknokent Ar-Ge çalışmalarını yaptı ve tamamladı. Geçen ay üretimimiz satışa hazır hale getirildi. Ürettiğimiz ürünlerle ilkini Azerbaycan’a ihracat yaptık. Daha sonra Yozgat’ta Türkiye’nin en büyük meyve bahçesine ürünümüzün satışını gerçekleştirdik. Ürünlerimizi oraya göndermeye başladık. Türkiye’nin her tarafında katma değeri yüksek bir ürünle ülkemize değer katmış olacağız. Ayrıca üreticilerimizin doludan dolayı zarar görmesini engelleyerek milli servetimize de katkı sağlamış olacağız.”