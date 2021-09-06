VDS Nedir, Ne İşe Yarar?

Hiçbir kesintiye uğramadan çalışacak potansiyelde çalışan bilgisayarların, bir diğer deyiş ile sunucuların web sitelerini barındırma durumuna göre sanal sunucu, VDS, VPS ve fiziksel sunucu gibi çeşitleri bulunur. İnternetin beyni niteliğinde olan bu sunucular içerisinde en verimli çalışanı da VDS sunucusudur. İstanbul sunucu barındırma ile VPS gibi bilindik sunucuları kullanmak mümkündür.

VDS, Türkçe açılımı ile Sanal Atanmış Sunucu, sanallaştırma sunucusu sayesinde bir sunucu donanımının tamamen birbirinden bağımsız sunucular haline dönüşmesini ifade eder. Web site sahipleri, sitesini bir VDS üstünde barındırır ve kendilerine özel olarak ayrılmış işlemci, RAM gibi kaynaklara da sahiptir. Bu sunucu sahip olduğu izolasyon ve performans kalitesi ile Dedicated ortamına çok daha yakındır. Sunucu barındırma ile bu tür işlemleri hızlıca halledebilirsiniz. Web sitenizin de bu yoldan daha kaliteli olduğunu göreceksiniz.

Şunu da unutmamak gerekir ki bir VDS’nin %100 yedeğe sahip bir bulut alt yapısı bulundurması doğru hizmet için olmazsa olmaz faktörlerden biridir. Bu ortama yakın olmak istiyorsanız dedicated sunucu kiralama hizmetini uzman kişiler tarafından satın alabilirsiniz.

VDS Avantajları Nelerdir?

Vps sunucu gibi VDS sunucusunun da birtakım avantajları vardır. VDS sunucu avantajları şu şekildedir;

RAM, CPU ve disk alanı gibi kaynakların paylaşımı yoktur. Her biri de kullanıcılara özel olarak aktarılır. Bu sayede kullanıcılar birbirlerinin web site kaynaklarını göremezler ve dolayısıyla daha verimli bir çalışma elde edilir.

Vps server gibi VDS sunucusunda da root erişimi aracılığı ile web site sahiplerinin sunucu üstünde çok daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlar.

Sanal sunucu olan VDS sayesinde web siteleri ihtiyaç anında çok kolay bir şekilde kaynak artışı yapabilirler.

VDS web site trafiği ile kolayca başa çıkar. VDS üstünde yer alan web siteleri bu nedenle yoğunluk ve donma gibi problemler yaşamaz.

Diğer sunuculara nazaran çok daha ekonomiktir.

Aynı zamanda istediğiniz güvenlik yazılımını kullanmanıza izin verir.

Sanal Sunucu Nedir?

Sanal sunucu, fiziki bir sunulumun belli başlı yazılımlar ile birden fazla sunucuya bölünerek kaynakların en verimli biçimde çalışmasını sağlayan yapılardır. Bu nedenle günümüzde sanal sunucu kiralama hizmetleri revaçtadır. Sanal sunucu teknolojisi kısa ve net olarak bir sunucu üzerinden birbirinden bağımsız bir şekilde birden çok işletim sisteminin bulunması olarak tanımlanabilir. Sunucu kiralama hizmetlerinden VDS kirala hizmeti de kullanıcılar tarafından rağbet görür. Bu kiralama işlemleri sayesinde web siteleri daha iyi hale getirilebilir.

Vds kiralama işlemi ile siz de web sitenizin hızını arttırarak yukarıda bahsedilen avantajlardan yararlanma imkanından faydalanabilirsiniz. Sanal sunucular dedicated adı verilen bir fiziksel sunucu üzerinden dağılım gösterir. Sunucu faaliyetlerinin kusursuz bir şekilde ilerlemesi için dedicated kiralama hizmetinden de faydalanabilirsiniz. Bunun için alanında uzman firmaları tercih etmeniz gerekir.

Kimler Sunucu Kullanabilir?

Fiziksel sunucu öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından kullanılır. Web sitesi barındırma, radyo yayını sağlama, yedekleme ve kontrol paneli gibi işlemlerde fiziksel sunucunun önemi büyüktür. Bu sunucular orta düzey trafiğe sahiptir fakat bütün bir sunucuya ihtiyaç duymadan web sitelerine hitap eder. Bu nedenle fiziksel sunucu kiralama işlemleri kurumsal firmalar tarafından gerçekleştirilir.

Uzak Masaüstü Sunucu Nedir?

Uzak masaüstü sunucu, kullanıcının kendi bilgisayarından veya bir başka kullanıcının bilgisayarından erişebileceği sunuculara verilen isimdir. Bu sunucu, uzak masaüstü bağlantısı bulunan bilgisayarlarda Windows tabanına sahip sunucularınızı kullanmak için geliştirilmiştir. Örnek olarak Windows server 2008, 2012 ve 2016 gösterilebilir. Türkiye sunucu barındırma hizmetleri sayesinde siz de farklı sürümleri elde edebilirsiniz.

Uzak masaüstü kiralama işlemleri için web sitenizi barındırarak mail ve veri tabanında kullanım sağlayabilirsiniz. Bu sunucu aracılığı ile verilerinizin yedeklerine ulaşabilmeniz mümkündür. Aynı zamanda kontrol panelinizi de kullanabilirsiniz. Özellikle işletme sahipleri bu sunucu sayesinde verilerinin güvenliğini yüksek seviyede sağlayabilir. Her bir sunucu İstanbul veri merkezi tarafınca kontrol edilir.

Rdp Sunucu Nedir?

Rdp sunucu kiralama, bir bilgisayardan başka bir bilgisayara bağlanabilme işlemlerini gerçekleştirir. Aynı şekilde rdp server kiralama işlemleri de aynı uygulama için talep görür. Rdp sunucular ile birlikte karşı tarafın bilgisayarını kendi bilgisayarınız gibi kullanabilirsiniz. Gerekli bağlantıyı kurduktan sonra kendi bilgisayarınızda gerçekleştirmek istediklerinizi bağlandığınız bilgisayarda gerçekleştirebilirsiniz.

Bulut sanal sunucu gibi sunucular bilgisayarların birbirine bağlanmasını sağlayarak, kişilerin işlerini daha da kolaylaştırmaktadır. Bulut sunucu, bir kişinin sahip olduğu sunucuya dilediği vakit ulaşabilmesini sağlar. Her noktadan erişim sağlayan bu web barındırma sunucusu fiziksel sunucuların sanallaştırma teknolojisini kullanması sayesinde ortaya çıkmıştır. Her bir sunucu işleminde olduğu gibi bulut sunucusuna sahip olmak için de SSL sertifikası gereklidir.

Domain Nedir?

Domain, terimsel olarak alan adı anlamını taşır. Alan adları internette bulunan pek çok web sitesinin anlaşılır olmasını sağlar. Böylece kullanıcılar ulaşmak istediği web sitesinin adını kolayca hatırlar. Bu sebepten dolayı domain satın al işlemleri her web sitesi sahibi için gereklidir. Eğer bir web sitesi kuruyorsanız mutlaka domain fiyatları almanız gereklidir. Farklı fiyat skalasında sunulan alan adlarını domain sorgulama işlemi ile öğrenebilirsiniz.

Domain al işlemi güvenilir firmalar tarafından belli bir ücret karşılığında gerçekleşir. Tabi domain almadan önce alan adınızın ne olduğuna karar vermeniz gerekir. Domain satın aldıktan sonra web sitenizden emin olmak istiyorsanız alan adı sorgula işlemlerinden faydalanabilirsiniz.

Whois Nedir?

Whois, internet kullanıcılarına bilgi hizmetlerini aktarabilmek için en sık kullanılan sorgu-yanıt sistemidir. Bu sistem sayesinde domain ve diğer sunucu bilgilerini sorgulayabilirsiniz. Whois lookup işlemi oldukça basittir ve sistem kullanıcıyı otomatik olarak yönlendirir. Linux web hosting de bu sistemde sorgulanabilir.

Domainlerde olduğu gibi hosting işlemlerinde de gerektiği durumlarda sorgulama ihtiyacı duyulabilir. Pek çok türden hosting vardır bu nedenle kimi zaman gerekli bilgilerin aktarılabilmesi için web hosting sorgulama işlemlerine gerek duyulur. Whois gibi güvenilir platformlar üzerinden dilediğiniz bilgiyi sorgulayabilirsiniz.

Kullanıcıların En Çok Kullandığı Hosting Nedir?

Wordpress hosting, kullanıcıların en çok kullandığı hostinglerden biri olmakla birlikte, internet dünyasında sorgulanan sunucuların yanı sıra reseller hosting de sık duyulan kavramlardan biridir. Hosting de tıpkı domain gibi web sitesinin alan adının oluşmasını sağlar. İnternet uzantısına web sitesini ekleyebilmek için Linux reseller hosting oldukça önemlidir.