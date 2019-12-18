Günümüzde çok sayıda kişi tarafından "Web Tasarımı" kavramı ile "Web Programlama" kavramları sanki aynı şeylermiş gibi kullanılmaktadır.

Web Programlama hizmeti özellikle son dönemde Kurumsal Yazılım Firmaları tarafından kullanılan ve İnternet üzerinden yayın yapılmasına olanak sağlayan programlama türlerinden birisidir. Özellikle İnternet sitesi oluşturulurken Web Tasarım işiyle meşgul olan kişilerin kodlama usulüyle ortaya çıkardığı muazzam yapılardır. Görüntü olarak önemli gelişmelerin yaşandığı yazılım sektöründe aynı zamanda arka planda çalışan birçok uygulama sayesinde oldukça kullanışlı web sitelerinin varlığı ortaya çıkmıştır.

Web Programlama Nedir?

Günümüzde çok sayıda kişi tarafından "Web Tasarımı" kavramı ile "Web Programlama" kavramları sanki aynı şeylermiş gibi kullanılmaktadır. Kurumsal Yazılım Firmaları tarafından yapılan açıklamayla birbirlerine çok yakın kelimeler olsa da aslında anlam olarak oldukça farklı yapıları temsil etmektedirler.

Web Tasarımı özellikle hazırlanan yazılımda kullanılan arayüz ve önyüz gibi yazılımın görsel olarak temsil edebilecek kavramlarına verilen isimdir. Web programlama ise bunun tam tersi bir kavramı temsil etmektedir ve ön yüzün tam tersi anlamda arka planı temsil etmektedir. Yani web tasarım sitenin görünen yüzüyken web programlama ise arka yüzüdür. Yani;

Yazılımda bulunan belirli bir linke tıklandığında ne olacak

Bir butona tıklandığında hangi özellik çalışacak

Metin alanlarına girilen bilgiler göndere basıldığında nereye gidecek

Bu gönderiler nasıl kaydedilecek

Şeklinde ki soruların cevabını veren alan web programlamadır.

Bu programlamayı yapan kişiye " Back-End Developer ” denilmektedir. Kelimenin tam karşılığı yapılan açıklamadan da daha kolay anlaşılabileceği gibi “Arka Kısım Geliştirici" olarak bilinmektedir. Bizim kullandığımız şekilde ise daha yaygın bilinen şekliyle “ Web Programcısı ” kelimesi kullanılmaktadır.

Yazılım Firmaları nda web tasarımı yapan kişiye ise "Front – End Development” denilmektedir. Kelimenin tam karşılığı “Ön Kısım Geliştirici” olarak bilinmektedir. Bizim kullandığımız şekilde ise daha yaygın bilinen şekliyle “Web Tasarımcısı” kelimesi kullanılmaktadır.

Front-end: Yazılımın ön kısmında oluşan görüntüyü oluşturan kişidir.

Yazılımın ön kısmında oluşan görüntüyü oluşturan kişidir. Back-end: Kullanıcıların görmediği işlemlerin yapıldığı kısmı kodlayan kişilere denir.

Yazılım Firmaları tarafından kullanılan bu iki kavramda aslında iki farklı alanı temsil etmektedir. Halk arasında iki kelime aynı anlamlar için kullanılıyor olsa da sektörde bu iki kelimenin farklı oldukça iyi bilinmektedir.