Yapay zeka, dünyanın manyetik alan değişikliğini analiz ederek depremleri öncede bildirebiliyor

Tokyo Metropolitan Üniversitesinden bir ekip, dünyada jeomanyetik alanlarda değişiklikleri analiz ederek depremleri önceden haber vermeyi öğrenen bir makine geliştirdi.

Tokyo Metropolitan Üniversitesinden bir ekip, dünyada jeomanyetik alanlarda değişiklikleri analiz ederek depremleri önceden haber vermeyi öğrenen bir makine geliştirdi.

Bu metodun, felaketleri halen kullanılmakta metotlardan çok daha önce tahmin ettiği bildirildi.

Tokyo Metropolitan Üniveristesinden araştırmayı yürüten ekibin başkanı Doçent Kan Okubo depremler ve tsunamilerin jeomanyetik alandaki mahalli değişikliklerle bağlantılı olduğunun bilindiğini belirterek, “Depremler için basınç altında manyetik etki önemlidir. Büyük miktarda basıncın fay boyunca uygulanması jeomanyetik alanda mahalli değişikliklere yol açar. Hızlı ve ani atmosferik baskı hızlı ve geniş deniz hareketlerine yol açar. Bu da, jeomanyetik alanda değişikliklere yol açarak iyonosferi etkiler” dedi.

Metropolitan Üniversitesi araştırma ekibi, insan beyninde nöronların bağlantısını örnek alarak algoritmik modellemeyi yapan bir makine geliştirdi. Manyetik alan değişimi tespiti makinesinin tarihi ölçümlerden alınan geniş bir verinin yüklenmesiyle oluşturduğu networkle daha önce görülmemiş doğrulukta manyetik değişimleri tespit ettiği kaydedildi. Mahalli manyetik alan değişikliğinden depremin çok daha önceden tespit etmenin mümkün olduğu belirtildi.