Forcepoint, 2018 NSS Labs Yeni Nesil Güvenlik Duvarı (NGFW) testinde 10 üretici arasında en yüksek puanları almayı başardı.

Ağ güvenliği ürünlerini gerçek koşullarla test eden bağımsız bir değerlendirme kurumu olan NSS Labs’ın bu çalışması, siber güvenlik sektörünün prestijli araştırmalarından biri olarak kabul ediliyor.

Forcepoint Türkiye Ülke Müdürü Levent Turan, NSS Labs’ın gerçekleştirdiği testlerin gerçek koşullarda olmasının ürünlerin gerçek gücünü ortaya koyduğuna dikkat çekti. NSS Labs verilerine göre ABD’deki işletmelerin yüzde 80,5’inin bir yeni nesil güvenlik duvarı kullandığına dikkat çeken Turan, bu ürünlerin yüzde 70’inin doğrudan tesislerde kullanıldığını, yüzde 3’lük bir kısmın yalnızca bulut platformu üzerinde hizmet verdiğini, kalan yüzde 7,4’lük kısmın ise tesis ve bulut kombinasyonuyla hibrit bir çözüm olarak konumlandırıldığını ifade etti.

Yaptıkları araştırmada Forcepoint’in liderliğini yorumlayan NSS Labs CEO’su Vikram Phatak ise bu yılki testin öncekilere oranla çok daha zorlu olduğunu belirtti. Yüzde 39 daha fazla atlatma testi uyguladıklarını kaydeden Phatak, Forcepoint’in NGFW 2105 ürününün buna rağmen tüm saldırıların yüzde 99,7’sini durdurduğuna dikkat çekti. Phatak, Forcepoint’in yüksek fayda sağladığını ifade ederken ürünün beklentilerin üzerinde bir verimliliğe ulaştığını sözlerine ekledi.