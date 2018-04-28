Bilim ve Teknoloji:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 19:23

Yeni Nesil MP3 Platformu

Yeni Nesil MP3 Platformu
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İnsanlar olarak her zaman müziğe ihtiyaç duymuşuzdur hep bir melodi çalmıştır kulaklarımızda ve bu yılların değiştiremediği bir özelliğimizdir.

İşin güzel yanı yaşadığımız bu dönemde müziğe ulaşmamız çok daha kolay ruhumuzu aç bırakmamak için sürekli bir şeyler dinlemek istiyoruz ve bu sırada devreye anlık müzik dinleyebileceğimiz siteler giriyor, tabii ki bununla kalmıyoruz tam bu sıralarda çalan müziklerden biri o kadar hoşumuza gidiyor ki onu her daim dinleyebilmek için mp3 indirmek isteyebiliyoruz.

Bunun için yeni bir hizmet şekliyle mp3 indirme siteleri devreye giriyor ve bizi yalnız bırakmıyor müzik indirmek istediğimizde her zaman bize yardımcı olmakla birlikte istediğimiz müzikleri de bünyesinde barındırıyor.

Müzik aynı yemek yemek gibi bir ihtiyaç olmuş durumda günlük streslerimizden uzaklaşmak, hatalarımızı unutmak yada eskileri hatırlamak istediğimizde dinler biraz kendimizi kendimize getirmek için uğraş veririz, kimi zamanlar da ise hüznümüze hüzün katmak için dinleriz tam tadında yaşamak isteriz üzüntümüzü yada eğlenmek mutlu olmak hoplayıp zıplamak isteriz çocuklar gibi işte bu müziğin hayatımızdaki önemli yeridir ve bu yüzden ona hızlıca ulaşmak isteriz aklımıza geldiği gibi o çok sevdiğimiz müzikleri indirmek isteriz.

Şarkı indirmek bize yeni kapıları aralar hani Emel Sayın ‘’Ah bu şarkıların gözü kör olsun’’ diyor ya aman olmasın çünkü onlar olmasa gerçekten çoğu zaman istediğimiz duyguları yaşayamayız.

Hatta bazen öylesine dinlemek isteriz ki ve yanımızda dinleyecek cihazımız da olmaz işte o zaman kulaklarımızda çalmaya başlar ya da ıslık çalarak melodisini oluşturmaya çalışırız.

Müzikler her daim hayatımızı daha güzel yapar tamam belki bazen hüzünlendirir bizi eski anılara götürür ama onun hüznünden bile keyif alırız yoksa neden dinleyelim değil mi?

İşte hüzünlenmek istediğimizde, gülmek istediğimizde, dans etmek istediğimizde, yaşamın tadına varmak istediğimizde ya da hayatımıza bir arka fon müziği katmak istediğimizde müzik indirme siteleri bize yardım için bu güzel duygulara bizi ulaştırmak için hemen elimizin altında bulunacak sırf müzik konusunda insanlara hizmet için çaba harcamak kutsal bir görevdir ve bunu hakkıyla yerine getiren bir site olan müzik indirme siteleri de bunu aynen bu şekilde yapıyor.

mp3indirco.mobi

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