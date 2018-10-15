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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:03

Yerli implant projesine ödül

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünce hazırlanan “Grafen ile Güçlendirilmiş Yeni Nesil Titanyum Kompozit İmplantlar” projesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından düzenlenen AR-GE...

Yerli implant projesine ödül
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünce hazırlanan “Grafen ile Güçlendirilmiş Yeni Nesil Titanyum Kompozit İmplantlar” projesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından düzenlenen AR-GE Proje Pazarı’nda mansiyon ödülüne layık görüldü.

183 proje içerisinde ilk 6 arasında yer aldı

OMÜ Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Gürbüz’ün yürütücülüğünde ve Arş. Gör. Tuğba Mutuk’un araştırmacılığında hazırlanan “Grafen ile Güçlendirilmiş Yeni Nesil Titanyum Kompozit İmplantlar” başlıklı proje; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından düzenlenen AR-GE Proje Pazarı’nda 183 proje arasından ilk 6 proje arasına girerek mansiyon ödülünü kazandı.

Yüzde 50 daha düşük maliyetle üretildi

Projeye dair konuşan Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Gürbüz, “Projede ülkemizin dışa bağımlı olduğu ve yüksek fiyatlı implantlara alternatif yeni nesil implantlar mevcut üretilenlere göre yüzde 50 daha düşük maliyetle üretildi. Mevcut implantlarda görülen yüksek korozyon ve aşınma davranışı, zamanla kemik yapısını bozarak implantın servis ömrünü azaltıyor. Dolayısıyla iyileşme süreci uzuyor ve ağır metal çözünmelerinden dolayı toksik etki göstererek enfeksiyona neden olabilmekte. Bu sorunları ortadan kaldırmak için son yılların en popüler malzemesi olan grafen ile güçlendirilmiş implantlar üretildi” dedi.

“Ticarileşirse bölge ve ülke ekonomisine büyük katkısı olacaktır”

Akademisyen Gürbüz, ürünün ticareleşmesinin önemli avantajlar sunacağına dikkat çekerken devamında, “Üretilen implantlar, Eskişehir’de bulunan bir teknoloji firması ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Doğan’ın araştırma ekibi tarafından üretilen kemik ile aynı yapıya sahip antibakteriyel özellik gösteren kalsiyum fosfat tozu ile kaplanarak biyo-uyumlu, iyileşme sürecini hızlandıran, enfeksiyon önleyici implant hâline getirildi. Ayrıca üretilen implantların uygulama testleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret Köse tarafından yapıldı ve oldukça olumlu sonuçlar aldık. Samsun’un bir biyomedikal şehri olduğu düşünüldüğünde üretilen bu implantların ticarileşmesi durumunda bölge ve ülke ekonomisine büyük katkıları olacaktır” sözlerine yer verdi.

Fakülte olarak öğrencileri inovatif ve iddialı projeler üretme konusunda teşvik ettiklerini belirten Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz, ülkemizin kalkınmasında görev alacak nitelikli mühendisler yetiştirmeye özen gösterdiklerini sözlerine ekledi.
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