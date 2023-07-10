Malatya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen ve 10-11-12 Temmuz tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesinin arka tarafında bulunan alanda ‘Bilimsenol Festivali’nin açılış töreni gerçekleştirildi.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine hitap eden Bilimsenol Festivaline katılan öğrenciler, burada bilimin dünyasını keşfedecek ve düzenlenen çeşitli etkinliklere katılabilecekler.

Malatya Büyükşehir Belediyesi arkasında gerçekleştirilen Bilimsenol Festivali istiklal Marşının okunmasının ardından gerçekleştirilen protokol konuşmaları sonrasında açılış programı gerçekleştirildi.

Büyük bir emek harcanarak festivalin hazırlandığını belirten Bilimsenol Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Emir Belli yaptığı açılış konuşmasında, “Büyük bir emek, kıymetli sponsorlarımız ve gönüllü ekibimiz ile birlikte düzenlediğimiz bu etkinliğin bilim, insanlık ve ülkemiz adına başarılı geçmesini temenni ediyorum. Bilimsenol Platformu olarak bilimsel danışmanlığımızı yapan hocalarımıza ve tüm gönüllü çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Recep Bentli yaptığı konuşmada, “Bugün burada çocuklarımızı ve gençlerimizi bilim, girişimcilik ve sanat alanlarına yönlendirmek ve teşvik etmek amacı ile Doğu Anadolu Bölgesinin en kapsamlı ve eğlenceli bilim festivali olan BilimSenOl Fest’in açılışını gerçekleştiriyoruz. İlimizde ve deprem bölgesindeki diğer illerde çeşitli atölyeler kurarak depremin çocuklar üzerindeki etkilerini azaltmaya çalışan Bilimsenol Platformu bu konuda büyük bir rol üstlenmiştir. Bu vesile ile depremlerde kaybettiğimiz canlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Gençlerimizin, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi alanlarda yetişmelerini teşvik etmeli, onları inovasyon ve girişimcilik konusunda desteklemeliyiz. Bu alanlarda yatırımlar yaparak, iş birlikleri geliştirerek ülkemizin geleceğini şekillendirmek için adımlar atmamız gerekiyor. Bu yatırımın öncül koşulu olan eğitimde kalite ve nitelik arttıkça, ülkemizin bilim ve teknoloji alanlarındaki gelişimi hızlanacaktır” şeklinde konuştu.

Bilimden başka bir yol olmadığını belirten İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, “Aydınlığı bilimden, sanattan, edebiyattan, kültürümüzden değerlerimizden alacağız. Bu festivalde gençlerimize, çocuklarımıza, bilimi sevdirme, depremin ağır atmosferini bir nebze bilim ile rahatlatma festivali. Ben bu festivali düzenleyen kıymetli Emir kardeşimize ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Abdurrahman Babacan ise yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza, MİAD’ımıza, Üniversitelerimize, Bilimsenol Festivali ekibindeki genç kardeşlerimize ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu projenin Malatya’nın geleceğini geliştirecek bir vizyon ortaya koyduğunu bugün burada daha net görüyorum. Bundan sonra inşallah ahlakı ve maneviyatı temel alarak, yetiştireceğimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi bir yandan da geleceğin çocuklarını geleceğin nesillerini geleceğe taşıyarak, beraberce inşa edeceğimiz bu güzelliği görmekten ayrı ayrı mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Burada birçok atölye var ve 3 gün boyunca da burada gezeceksiniz. Bilimsel gelişmeye açık olan, bizleri heyecanlandıran bir atmosfer var. İnsan dediğimiz varlık geçmiş, bugün ve gelecek arasında olan bir varlıktır. Geçmişinden ilham alan bugününü doğru yaşayan doğru adlandıran ve beraberinde geleceğini inşa eden bir varlıktan bahsediyoruz. İnşallah bu festival Malatya’mız ile sınırlı kalmayacaktır” dedi.

Festivalde son olarak konuşan Malatya Valisi Hulusi Şahin ise, “Şu an üzerinde bulunduğumuz alanda çok sayıda çadır bulunmaktaydı. Burada insanlarımıza barınma hizmeti sunuyorduk. Bahtiyarım ki bugün bu sahada tekrar aslına rücu eden bir faaliyet yapılıyor ve Malatya depremin ağır gündeminden çıkıyor ve yavaş yavaş normalleşiyor. Bu tür festivalleri bu tür etkinlikleri yılsonunda özellikle TUBİTAK çerçevesinde okullarımız yapıyordu. Ama yine depremin ağır gündemi bu etkinlikleri yapma imkânını elimizden almıştı. O boşluğu MİAD genç ve hareketli ekibi doldurmuş oldu. Böylece Malatya gündemi depremin ağır atmosferinden çıkıp bilimin aydınlık yolunda yeni bir gündem ile bugün kanıştı. Bu fırsatı verdiği için MİAD’ın genç yöneticilerine ve paydaş duruluşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Bilimsenol Festivalinin açılışı gerçekleştirildi.