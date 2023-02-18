Bingöl, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş'in gelişeceğine inandığını söyledi

Şenol Güneş ile ilk kez çalıştığını hatırlatan Tayfur, “Şenol hocayı görmeden önce ya da rakibimizken ben televizyondaydım. O çok bilgilendirici ve sahada neyin yanlış olduğunu açıklayan harika bir iş çıkaran bir adam. Onunla çalışmaktan çok mutluyum. Takım arkadaşlarım da. Gelecek için umutluyuz. Olmasını istiyorum. " Beşiktaş, Muleka'yı sezon başında kadrosuna kattı ve Muleka'nın gelişimi çok ilginç. Muleka, Teknik Direktör Güneş'in göreve geldiği günden bu yana en çok ilgi gösterdiği isimlerden biri ve Fransa'da Marsilya haberleri manşet oluyor. Ancak Güneş'in 23 yaşındaki yıldızı yönetime işaret ettiği bildirildi: "Ondan büyük umutlarım var, gitmesini istemiyorum." Skorer'in 2002 Dünya Kupası'nı konu alan Milliyet Bilal Meşe'nin ortak yazarı belgeselde, "O kadar çok izledim ki tüylerim diken diken oldu" dedi. Milli takım tarihinin en büyük başarılarından asobahis biri olan 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük tarihe geçecek. Skorer, günün unutulmaz maceralarının kahramanlarının tüm ayrıntılarını bir araya getirerek tarihsel olarak başarılı arka planı ortaya çıkarıyor. Dönemin milli takım teknik direktörü Şenol Güneş ile futbolcular Okan Buruk, Nihat Kahveci, Ümit Davala, Emre Aşık, Ergün Penbe ve Fatih Akyel; 2002 Dünya Kupası belgeselinde yer aldı

Yardımcı antrenör Mehmet Kulaksızoğlu, milli takımlar genel menajeri Can Çobanoğlu, spor yazarı Ömer Üründül ve ardından TRT spikeri Yalçın Çetin, tarihi başarının perde arkasını ve unutulmaz anları paylaştı. Milliyet yazarlarından Bilal Meşe de belgeselinde o günleri anlattı. Bilal Meşe, tarihi başarının ardındaki olayları anlatan 2002 Dünya Kupası belgeselini günümüze taşıyor. Birçok insanın benim gibi belgesellere takıntılı olduğunu biliyoruz. Yaşasalardı bu belgeseli onlarla yapamazdım. Bu atmosferi hiç yaşamamış olanlar “belgesel” adını söyleyemezler! Bildiğiniz gibi Katar Dünya Kupası nefesinizi kesiyor. O kadar asobahis giriş çok sürpriz oldu ki ağzımızı açıp “olmaz” dedik ama oldu! Artık büyük takımlar ve küçük futbol takımları kavramı tamamen terk edildi ve Fas da böyle.Milliyet'in Skorer internet sitesi Dünya Kupası öncesi mükemmel bir belgesel yayınladı.