BİNGÖL:
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03 Temmuz 2018 Salı 14:59

AFAD, kayıp vakalarına karşı uyardı

Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürü Boğatekin, ülke genelinde yaşanan kayıp vakalarına karşı vatandaşlarını uyardı.Ağrı’da yaklaşık 18 gün önce kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşılan Leyla Aydemir (4) olayının ardından Bingöl...

AFAD, kayıp vakalarına karşı uyardı
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Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürü Boğatekin, ülke genelinde yaşanan kayıp vakalarına karşı vatandaşlarını uyardı.

Ağrı’da yaklaşık 18 gün önce kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşılan Leyla Aydemir (4) olayının ardından Bingöl İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, artan kayıp vakaları nedeniyle vatandaşları uyardı. Boğatekin, “Yaşlı, engelli ve alzheimer hastası olan aile bireylerimiz de potansiyel kayıp vakalarıdır. Bu tür aile bireylerimizi yalnız bırakmamalıyız, üzerlerine ailemize ait bireylerin telefon numaralarının yazıldığı notlar bırakmalıyız. Çünkü bu tür rahatsızlığı olan vatandaşlarımız genel olarak kendilerini ifade etmekte büyük zorluk yaşadıkları gözlemlenmiştir. Diğer önemli bir şey de yolda, sokakta, ıssız yerlerde yalnız başına çocuk gördüğümüzde lütfen hemen ilgili mercileri telefonla arayalım. Bingöl AFAD için alo 122 hattımız 7-24 aktiftir, alo 155 polis imdat, 112 ambulans, 156 jandarma gibi acil durum, afet ve güvenlik konularına ani müdahale edebilecek kamu kurumlarımızı hemen aramalıyız. Bazı vatandaşlarımız kayıp olayından 24 saat sonra ilgili kamu kurumlarımızı aramaktadırlar, bu yanlış bir uygulamadır, kayıp haberi alınır alınmaz mutlaka yukarıdaki kurumlarımızdan herhangi biri aranılmalıdır. Ne kadar kısa sürede kurumlarımız haberdar olursa kayıp vatandaşımızın bulunma ihtimali o kadar çabuklaşacaktır. Unutulmamalıdır ki verilen en erken haberin mutlaka bir zaman değeri vardır” dedi.

Boğatekin son olarak, aile büyüklerinin, velilerin başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini kayıp ve kaçırılma olaylarına karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.
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