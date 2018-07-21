Bahadır, yatırımı tamamlanan projeleri inceledi

Bingöl İl Tarım Müdürü Burhan Bahadır, kentte 1 yılda 1 milyon 600 bin adet etçi broiler tavuk üretimi gerçekleştirildiğini ve bunun ülke ekonomisi için ciddi bir katkı olduğunu söyledi.Bingöl İl Tarım Müdürü Burhan Bahadır, bakanlık...

Bingöl İl Tarım Müdürü Burhan Bahadır, kentte 1 yılda 1 milyon 600 bin adet etçi broiler tavuk üretimi gerçekleştirildiğini ve bunun ülke ekonomisi için ciddi bir katkı olduğunu söyledi.

Bingöl İl Tarım Müdürü Burhan Bahadır, bakanlık tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar 9. Etap kapsamında projeleri tamamlanan Etçi tavuk kümeslerini ve 12. Etap kapsamında yapımı devam eden Modern Damızlık Sığır İşletmelerini yerinde inceledi. İşletme sahiplerinden bilgi alan ve sorunlarını da dinleyen İl Müdürü Bahadır, açıklamada bulundu.

Hayvancılık barınaklarına hibe desteği verilmesiyle beraber, Bingöl’de 9 adet etçi tavuk çiftliği ve 6 adet büyükbaş sığır işletmesi kurularak faaliyetlerine devam ettiğinini anımsatan Bahadır," Modern hayvancılık işletmelerinde hayvan refahının sağlanması ile birlikte sürdürülebilir hayvancılığın anahtarı olan verim ve kalite artacaktır. Bu tesisler, ilimizde tarımsal gelirin çeşitlenmesi ve örnek teşkil etmiş olması açısından da önemlidir. Bu örneklerin artırılması için İl Müdürlüğümüz ve Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam edecektir"dedi.

Bugün itibariyle kentte yılda 1 milyon 600 bin adet etçi broiler tavuk üretimi gerçekleştiğini aktaran Bahadır," Bu ilimiz ve ülke ekonomisi için ciddi bir katma değerdir. Ayrıca sayıları dokuzu bulacak olan büyük baş hayvan işletmeleri hem Sütaş Entegre Büyük Baş Hayvancılık İşletmeleri hem de ilimizde faaliyet gösteren diğer süt ve et işleme tesislerinin ham maddesinin karşılanması açısından da önemli.Bu işletmelerin güvenilir gıda kaynaklarına sağlıklı erişimi, hayvan refahının sağlanması ve modernizasyonu ile diğer üretici ve işletmelere de örnek olacaktır" diye bilgi verdi.