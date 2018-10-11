BİNGÖL:
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11 Ekim 2018 Perşembe 15:21

Bingöl Havalimanından 1 ayda 20 bin yolcu uçtu

Bingöl Havalimanında geçtiğimiz ay 20 bin 47 yolcuya hizmet verildi.DHMİ Genel Müdürlüğü, Bingöl Havalimanın 2018 Eylül ayı istatistiklerini açıkladı. Buna göre Eylül ayında Havalimanında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı...

Bingöl Havalimanından 1 ayda 20 bin yolcu uçtu
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Bingöl Havalimanında geçtiğimiz ay 20 bin 47 yolcuya hizmet verildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü, Bingöl Havalimanın 2018 Eylül ayı istatistiklerini açıkladı. Buna göre Eylül ayında Havalimanında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36 artışla 20 bin 47 oldu.

2018 yılı Eylül ayında Bingöl Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 142 olurken, yük trafiği ise toplamda yüzde 19 artışla 207 ton olarak gerçekleşti.

Havalimanından, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 173 bin 54 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 17 artışla bin 242’ye, yük trafiği ise yüzde 29 artışla bin 566 tona ulaştığı bildirildi.
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