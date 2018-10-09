Bingöl’de 1 ayda 21 şüpheli tutuklandı

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan 1 aylık çalışmada 21 şüpheli tutuklandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, 2018 Eylül ayı faaliyet raporunu açıkladı. Raporda yapılan açıklamada, “2’si terör, 10’u kaçakçılık, 57’si asayiş ve bin 597’si askeri suçtan olmaz üzere toplam bin 666 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapılmış olup, sevk edildikleri adli makamlar tarafından 21’i tutuklanmıştır. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca ilimiz genelinde kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadeleye aralıksız devam edilmektedir” denildi.