BİNGÖL:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:04

Bingöl’de 159 şahsa adli işlem yapıldı

Bingöl’de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 159 şahsa, adli işlem yapıldığı açıklandı.

Bingöl'de 159 şahsa adli işlem yapıldı
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Bingöl’de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 159 şahsa, adli işlem yapıldığı açıklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, Mayıs ve Haziran ayları faaliyet raporunu açıkladı. Açıklanan raporda kasten öldürme, taksirle ölüme neden olma, terör örgütü propagandası yapmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, yaralama, basit yaralama, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, borçlunun ödeme şartını ihlali, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hırsızlık, yağma, hakaret, hükümlü veya tutuklunun kaçması, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, tehdit suçlarından haklarında 1 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası ve yakalama kararı bulunan toplam 159 şahsın yakalanarak adli makamlara teslim edildiği belirtildi.
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