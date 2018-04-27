Bingöl’de 7. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Bingöl’de bir inşaatın 7. katından düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Düzağaç mahallesindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Nezir Çağrıbay (48), 7’inci katta dengesini kaybederek yere düştü. Arkadaşları tarafından ilk müdahale yapılan Çağrıbay, çağrılan ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralanan işçi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.