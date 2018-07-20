Bingöl’de anız yangını ağaçlara sıçradı

Bingöl’de anız yangının ağaçlara sıçraması sonucu çok sayıda meyve ağacı zarar görü.Yangın, merkeze bağlı Ardıçtepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle anızlarda yangın çıktı. Çıkan yangın...

Bingöl’de anız yangının ağaçlara sıçraması sonucu çok sayıda meyve ağacı zarar görü.

Yangın, merkeze bağlı Ardıçtepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle anızlarda yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede meyve ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçradı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Bingöl Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler yangına müdahale ederek, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı.

Yangından yaklaşık 50 meyve ağacının zarar gördüğü öğrenildi.