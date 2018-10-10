Bingöl’de bir ayda 427 kişi istihdam edildi

Bingöl’de Eylül ayı içinde 427 kişinin istihdam edildiği bildirildi.

İŞKUR İl Müdürlüğü, 2018 Eylül ayı faaliyet raporunu açıkladı. Raporda, işbaşı eğitim programları kapsamında 427 kişinin istihdam edildiğini belirtildi.

Açıklamada;" 2 bin 321 kişiye İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti verilmiştir. 99 işyeri ve 15 okul ziyaret edilmiştir.180 kişiye işsizlik sigortası maaşı bağlanmıştır. Mesleki eğitim kursları kapsamında 71 kişilik kurs düzenlenmiştir” denildi.

Ekim ayı içerisinde Mesleki Eğitim Kursları, İşbaşı Eğitim Programları, İşsizlik Sigortası İşlemleri, İş ve Meslek Danışmanlığı, İşyeri Ziyaretleri ve İşe Yerleştirme hizmetleri, diğer iş ve işlemlerinin devam edeceği aktarıldı.