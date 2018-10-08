Bingöl’de Camiler ve Din Görevlileri haftası

Bingöl İl Müftülüğü tarafından, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Bingöl Hacılar Camii avlusunda, İl Müftülüğünce Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında ‘Camiler ve Din Hizmetine Adanmış...

Bingöl İl Müftülüğü tarafından, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bingöl Hacılar Camii avlusunda, İl Müftülüğünce Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında ‘Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler’ temalı program düzenlendi.Programa Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Müftüsü Muharrem Genç, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan İl Müftüsü Muharrem Genç, camilerin medeniyetin tapusu olduğunu söyledi.

Camilerdeki birlik ve beraberliğin toplumun diğer kesimlerini de yansıyacağını belirten Vali Ali Mantı ise konuşmasında, “İnşallah camilerdeki birlik ve beraberliğimiz, tertip ve düzenimiz toplumumuzun diğer alanlarına da yansır. Mümin hiçbir zaman ümitsizlik içerisinde değildir, iman ediyor ve inanıyoruz ki, ülkemizin bulunduğu yer burası değildir. Dünyaya adalet, merhamet ve şefkat dağıtan bir millet olarak inşallah önümüzdeki asırlarda dünyaya adalet ve merhamet dağıtacağız. Bu potansiyel bizde var. Ancak zaman zaman yaptığımız hatalarla ve yanlışlarla yüz yüze gelmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Daha sonra program ilahiler okunmasıyla sona erdi.