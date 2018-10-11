BİNGÖL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 14:38

Bingöl’de Et ve Süt Kurumu indirime gitti

Bingöl’de Et ve Süt Kurumu bir çok üründe indirime gitti.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı açıklamasının ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Et ve Süt Kurumu indirine...

Bingöl'de Et ve Süt Kurumu indirime gitti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bingöl’de Et ve Süt Kurumu bir çok üründe indirime gitti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı açıklamasının ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Et ve Süt Kurumu indirine gitti.

Bu kapsamda açıklanan programa destek verdiklerini dile Kurum Müdürü Burhan Coşkun, 10 üründe indirim yaptıklarını söyledi.

Başlatılan kampanyaya herkesin destek vermesi gerektiğini belirten Coşkun, “Hükümetimiz ve genel müdürlüğümüzün almış olduğu kararlar doğrultusunda ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’ adı altında başlatılan kampanyanın ardından biz de 10 çeşit üründe indirime gittik. Devletimizin her zaman vatandaşın yanında olduğunu gösteren bir durum oldu. Bu kampanyaya diğer kuruluşlarında destek vereceğine eminiz. Hijyenik bir ortamda hazırladığımız ürünleri müşterilerimize sunuyoruz. Bizim, et ihtiyacını karşıladığımız marketlerde de bu indirim başlamış bulunuyor. Devletimiz, hükümetimiz ve milletimiz bu süreçlerden her zaman başarılı bir şekilde çıkmıştır ve yine çıkacaktır. Vatandaş için ne gerekiyorsa hepimiz elimizden gelen gayreti göstereceğiz”dedi.

İndirimin açıklamasının ardından et almak için Et ve Süt Kurumu satış mağazasına gelen müşterilerden Metin Özdemir ise, kampanyanın herkese faydalı olacağını söyledi.

Kampanyaya destek vermeyen ve bunu fırsata çevirenlerin denetlenmesi gerektiğini belirten Özdemir, “Devletimize ve hükümetimize teşekkür ederiz bu paketi hazırladığı için. Et fiyatları 40 liranın üstündeydi şimdi 34 lira oldu. Gerçekten çok memnunuz, herkese faydalı olacağına inanıyorum. Her işletme sahibinin bu kampanyaya destek vermesini ve hükümetimizden yana olmasını istiyoruz. Fırsatçılara göz açtırmamak lazım, fırsatçılık yapanlarında denetlenmesi lazım ve en ağır şekilde ceza alması lazım. Sonuçta iyi kötü bir süreçten geçiliyor ve her vatandaşın bu süreçte sabırlı olması gerek, devletine güvenmesi gerek”ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku