BİNGÖL:
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26 Nisan 2018 Perşembe 17:39

Bingöl’de seçim güvenliği toplantısı

Bingöl’de seçim güvenliği toplantısı yapıldı.Bingöl’de, 24 Haziran 2018’de yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri ile ilgili ‘Seçim Güvenliği Toplantısı’ yapıldı. İl Özel İdaresinde yapılan toplantıya...

Bingöl'de seçim güvenliği toplantısı
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Bingöl’de seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Bingöl’de, 24 Haziran 2018’de yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri ile ilgili ‘Seçim Güvenliği Toplantısı’ yapıldı. İl Özel İdaresinde yapılan toplantıya Vali Ali Mantı, 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Vali Yardımcıları Cevat Gün ve Tunahan Çil, Adalet Komisyonu Başkanı Engin Şafak, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Mevlüt Dirim, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, İlçe Emniyet Müdürleri ve Jandarma Komutanları ile İl ve İlçe Seçim Kurulu Başkanları katıldı.

24 Haziran’da yapılacak seçimin Bingöl’de huzur ve güven içerisinde tamamlanacağına inandığını belirten Vali Mantı, “Hep birlikte, en küçük bir aksaklığa ve can sıkıcı bir olaya meydan vermeden süreci tamamlamayı hedefliyoruz. Seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak mülki idare amirleri ile polis ve jandarma teşkilatına düşen önemli görevler var. Bununla ilgili çalışmaları hassasiyetle yürütüyoruz” dedi.

Toplantıda, seçim süreci boyunca tüm kurumların seçime halel getirmeyecek şekilde gereken tedbirleri almaları, eksiklikler var ise ilgili makamlara bildirmeleri, vatandaşa gerekli bilgilendirmenin yapılması, kamu kurumlarındaki memurların bu konuda bilinçlendirilmeleri vurgulandı.
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