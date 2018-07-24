BİNGÖL:
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24 Temmuz 2018 Salı 14:41

Bingöl’de sokak basketbol turnuvası düzenlenecek

Bingöl Belediyesi ve Basketbol Bingöl Temsilciği işbirliğinde sokak basketbolu turnuvası düzenlenecek.

Bingöl'de sokak basketbol turnuvası düzenlenecek
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Bingöl Belediyesi ve Basketbol Bingöl Temsilciği işbirliğinde sokak basketbolu turnuvası düzenlenecek.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, ‘3X3 Sokak Basketbolu Turnuvası’ düzenleneceği belirtildi.

30 takımın yarışacağı turnuvanın 28-29 Temmuz’da Hükümet Konağı önünde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, turnuvaya katılmak isteyen takımların 26 Temmuz Perşembe gününe kadar müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.

Açıklamada, “Sosyal belediyecilik şiarıyla gerçekleştirdiğimiz kültürel etkinliklere bir yenisini daha ekliyoruz. Basketbol İl Temsilciği ortaklığıyla ‘3X3 Sokak Basketbolu Turnuvası’ düzenleyerek gençlerimize sporu sevdiriyoruz. 30 takımla gerçekleştirmeyi planladığımız turnuvaya 16 yaşından büyük herkes takımını kurarak katılabilir"denildi.

Açıklamada, hafta sonu gerçekleştirilecek olan turnuvaya başta spor severler olmak üzere bütün vatandaşlar davet edildi.
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