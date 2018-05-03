BİNGÖL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:54

Bingöl’de uyuşturucu operasyonları: 6 şüpheli tutuklandı

Bingöl’de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı, 43 kilogram esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik...

Bingöl'de uyuşturucu operasyonları: 6 şüpheli tutuklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bingöl’de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı, 43 kilogram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada 3 farklı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. İlk operasyonda bir otomobilde arama yapan ekipler gizli bölmeye zulalanmış 3 kilo 80 gram toz esrar ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İkinci çalışmada ise bir otobüste yapılan aramada 20 kilogram ot esrar bulunurken,2 şüpheli de yakalandı. Son operasyonda ise 20 kilo 25 gram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli de gözaltın alındı.

Toplam 43 kilo 5 gram esrarın geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli uyuşturucu maddi ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 6’sı tutuklandı, 4 ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku