Bingöl’de uyuşturucu operasyonları: 6 şüpheli tutuklandı

Bingöl’de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı, 43 kilogram esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik...

Bingöl’de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı, 43 kilogram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada 3 farklı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. İlk operasyonda bir otomobilde arama yapan ekipler gizli bölmeye zulalanmış 3 kilo 80 gram toz esrar ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İkinci çalışmada ise bir otobüste yapılan aramada 20 kilogram ot esrar bulunurken,2 şüpheli de yakalandı. Son operasyonda ise 20 kilo 25 gram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli de gözaltın alındı.

Toplam 43 kilo 5 gram esrarın geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli uyuşturucu maddi ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 6’sı tutuklandı, 4 ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.