BİNGÖL:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 17:31

Bingöl’deki okullarda denetim

Bingöl’de bulunan okulların kantin ve yemekhaneleri denetlendi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetçileri, yeni eğitim öğretim yılının ilk ayında il ve ilçelerdeki okulların kantinleri ve yemekhanelerinde denetim yaptı.Yemekhanelerin...

Bingöl'deki okullarda denetim
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Bingöl’de bulunan okulların kantin ve yemekhaneleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetçileri, yeni eğitim öğretim yılının ilk ayında il ve ilçelerdeki okulların kantinleri ve yemekhanelerinde denetim yaptı.Yemekhanelerin hijyen koşulları, resmi evrakı, personelin hijyen eğitimi sertifikaları ile gıdaların saklanma, pişirilme, sunum koşullarını inceleyen denetçiler, mevzuata aykırı buldukları durum ve ürünleri rapor ederek, bu uygunsuzlukların tespit edildiği işletmelere 15 gün süre verdi.

Denetimler sırasında özellikle süt ve süt ürünlerinde sıcaklığın önemli olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır,bu ürünlerin üretiminden tüketimine kadar soğuk zincirde muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi.

Ürünlerin etiketi, içeri, son kullanma tarihi, menşesi ve firma bilgilerinin mutlaka yer alması gerektiğini vurgulayan Bahadır;" Soğuk hava ünitelerinin kontrolünü de yapan denetçilerimiz, tüketime hazır yiyeceklerin çapraz kontaminasyon riski nedeniyle çiğ et ve et ürünleri gibi gıdalarla aynı yerde muhafaza edilmemesi gerekiyor. Mutfakta ahşap malzemeden yapılmış kesme tahtası kullanılamaması gerektiğini, sineklerle mücadele için de işletme sahip ve yöneticilerin önlem alınması için ekiplerimiz kendilerini uyardı” diye bilgi verdi.

Eğitim öğretimin başladığı son bir ay içerisinde il genelinde 53 okul yemekhanesi ve kantinin denetlendiğini ifade eden Bahadır, sene sonuna kadar bütün kantin ve yemekhanelerin en az iki kez denetleneceğini kaydetti.
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