Bingöl’ün en büyük parkında sona yaklaşıldı

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, 52 bin metrekare alan üzerinde yapımı süren Kentpark’ta incelemelerde bulunarak, 1 ay içinde tamamlanacağı bilgisini verdi.Başkan Barakazi, Selahattin Eyyübi Mahallesi’nde 52 bin metrekare alan üzerinde...

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, 52 bin metrekare alan üzerinde yapımı süren Kentpark’ta incelemelerde bulunarak, 1 ay içinde tamamlanacağı bilgisini verdi.

Başkan Barakazi, Selahattin Eyyübi Mahallesi’nde 52 bin metrekare alan üzerinde yapım çalışmaları devam eden ve içerisinde birçok etkinliğin yapılacağı Kentpark’ı inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada yoğun ilgiyle karşılaşan Barakazi, vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Kentpark ve il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi veren Barakazi, Bingöl’e hizmet için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurguladı.

Çocuklarla yakından ilgilenerek fotoğraf çekinen Barakazi, miniklerin parka dair sorularını yanıtlayarak, isteklerini not etti.

“Bir ay içerisinde tamamlanacak”

Ziyaret sonrası açıklamalada bulunan Barakazi, büyük oranda biten parkın bir ay içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Parkın, 12 Haziran 2017 tarihinde 2 milyon 951 bin 394 TL’ye ihale edildiği anımsatan Barakazi, “Projemizde çocuk oyun alanları, engelsiz çocuk oyun alanları, fitness alanları, kaykay pisti, bahçe satrancı, trambolin, bazalt yürüyüş yolları, akrilik ve kauçuk kaplamalı bisiklet yolları, oturma grupları, barbekülü piknik alanları, 4 adet içme suyu çeşmesi, WC’ler ve çevre düzenlemesi yer alıyor. Parkımızdaki çalışmaları büyük bir oranda tamamladık. Bir ay içerisinde tamamıyla bitireceğiz” dedi.

Kentpark’a olan ilginin her geçen gün arttığını ifade eden Barakazi, Bingöl’ün en büyüğü özelliğini taşıyan parkın, bölgede de ender parklar arasında yer aldığını söyledi.

Barakazi açıklamasının devamındai“Parkımız özellikle bu bölgede bulunan mahallelerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızdan çok yoğun bir ilgi görüyor. Bugün burada hem incelemelerde hem de vatandaşlarımızla sohbet etme şansın bulduk. Parkımızı ziyaret ederek, aileleriyle zaman geçiren tüm vatandaşlarımızın takdirini aldık. Halkımızın tebrik ve takdirleri bizleri motive etmekle beraber ne kadar güzel işler yaptığımızı gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.

“Yeşil alanı önemsiyoruz”

Bingöl Belediyesi olarak yeşil alanı önemsediklerini kaydeden Barakazi: “Çeşitli mahallelerimizde 8 park inşa ettik. 18 parkımızda engellilere yönelik oyun grubu ve zemin iyileştirilmesi yaptık. 19 parkımızın bakım ve onarımlarını yaptık. Yeni parklarla birlikte İlimize kazandırılan yeşil alan miktarımız 94 bin metrekareye ulaştı. Yeşil alana verdiğimiz önemi, Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde inşa çalışmaları süren Kentpark ile taçlandıracağız”diyerek sözlerini tamamladı