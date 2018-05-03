“Hepimizin ortak amacı Bingöl’e hizmet etmektir”

AK Parti Bingöl milletvekili aday adayı Ziya Sözen 24 Haziran seçimlerinde aday adayı olanların hepsinin tek bir amacının olduğunu belirterek, bunun da Bingöl’e hizmet olduğunu söyledi.

AK Parti Bingöl milletvekili aday adayı olarak çıktığı millete hizmet yolunda Allah’ın kendilerini millete karşı mahcup etmemesini temenni eden Ziya Sözen, millete hizmet için girdikleri bu kutsal yolda bütün aday adayı arkadaşlarına, yoldaşlarına ve hemşerilerine başarılar diledi. Sözen, "Bingöl ilimizde 53 aday adayının başvuruda bulunması 16 yılını geride bırakan partimize duyulan güvenin bir ifadesidir. Başvuruda bulunan 53 aday adayımız da her biri birbirinden değerlidir ve birbirinden kıymetlidir. Hepimizin ortak amacı güzel ilimiz Bingöl’e hizmet etmektir. Bingöl’ümüzü kalkındırmak ve var olan sorunlarını çözmek amacındayız. Hiçbirimiz birbirimize asla rakip değiliz. Bizler milletimize devletimize ilimize hizmet etmek için tatlı bir yarışın içerisindeyiz. Çıkmış olduğumuz bu yolda en önemli husus, vatandaşımızın ve partimizin bizden en büyük beklentisi milletimize hizmet yolunda partimize aşkla, sevgiyle ve sadakatla bağlı kalmamızdır. Arkamızdaki kitle ne kadar fazla olursa olsun, sevenlerimiz ve destekçilerimiz ne kadar fazla olursa olsun, hiçbirimizin gücü AK Parti kurumsal kimliğinin üzerinde değildir ve olmamalıdır. Hiçbirimiz AK Partiden daha büyük değiliz ve daha güçlü değiliz. Bizler milletimize ve partimize efendi olmak için aday olmadık. Bizler milletimize ve partimize hizmet etmek ve hizmetkarlık yapmak için aday olduk. Bu bilinçle sonuna kadar hareket etmeliyiz. Hiçbirimiz ben güçlüyüm ben vazgeçilmezim ben olmazsam parti olmaz seçim kazanılmaz havasında asla olmamalıyız" dedi.

"Bir bölgenin ve aşiretin değil bütün Bingöl’ün aday adayıyım"

Ziya Sözen, hiç bir şekilde bir bölgenin, bir aşiretin, bir ilçenin değil bütün Bingöl’ün aday adayı olacağını söyledi. Sözen, "Ziya Sözen olarak asla bir bölgenin, bir aşiretin, bir ilçenin, bir kesimin aday aday değilim. Ben bütün Bingöl’ün bütün Bingöllülerin, bütün hemşehrilerimin aday adayıyım. AK Parti Bingöl milletvekili aday adayı olarak 21 Mayıs gecesi partimiz ve Cumhurbaşkanımız beni millete hizmet yolunda aday gösterse de aday göstermese de, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada partimin ve Cumhurbaşkanım emrinde hizmetkar olarak görevimi sürdürmeye partime ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğim. Asla küsmeyeceğim asla kırılmayacağım, asla darılmayacağım. AK Partiden aday adayı olmayı bile bir şeref, bir onur, bir gurur olarak görür bundan sonra partime nasıl hizmet edebilirim düşüncesiyle partinin bir neferi olarak yoluma devam edeceğim. 21 Mayıs’ta aday olarak yer alacak üç arkadaşımız kim olursa olsun, malımla, canımla, onlarla beraber partimizin başarısı için aynı aşkla, aynı şevkle, aynı heyecanla hizmet etmeye devam edeceğim. Bütün aday adayı arkadaşlarımızdan ricam herkes bu bilinçle hareket etmeli, ben değil biz anlayışıyla milletimize ve partimize hizmet etmeye devam etmelidir. Şahsi hırslarımızı kişisel menfaatlerimizi gelecek kaygılarımızı bir tarafa bırakarak devletimize milletimize partimize hizmet etmeliyiz. Böyle davrandığınız takdirde hem ilimiz hem ülkemiz hem devletimiz hem de birey olarak bizler kazançlı çıkmış olacağız. Böyle davranmadığınız takdirde, yer almadığınız zaman partimize ihanet ettiğimiz taktirde, hem partimiz hem ilimiz hem milletimiz telafisi mümkün olmayacak zararlar görecektir. Bu kapsamda 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerin ülkemize milletimize devletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Milletimize hizmet etmek için çıkmış olduğumuz bu kutsal yolda Allah bizleri hem şehirlerimize karşı mahcup etmesin. Bütün aday adayı arkadaşlarıma başarılar ve muvaffakıyetler diliyorum” diye konuştu.