BİNGÖL:
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03 Temmuz 2018 Salı 19:49

Hırsızlık ve dolandırıcılık olayları aydınlatıldı

Bingöl’de 5 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli ile piyasaya sahte altın sürdüğü belirlenen 3 şüpheli şahıs, Bingöl polisi tarafından yapılan titiz çalışma sonucu Diyarbakır, Elazığ ve İstanbul’da yakalandı.Bingöl...

Hırsızlık ve dolandırıcılık olayları aydınlatıldı
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Bingöl’de 5 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli ile piyasaya sahte altın sürdüğü belirlenen 3 şüpheli şahıs, Bingöl polisi tarafından yapılan titiz çalışma sonucu Diyarbakır, Elazığ ve İstanbul’da yakalandı.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde yaşanan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının aydınlatıldığı belirtildi. Merkez Yenişehir Mahallesi’nde bir kuyumcu ve bir lokantadan toplamda 195 bin TL para çalan hırsızların yakalanması için Emniyet Müdürlü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Yan-Dol Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada, hırsızlık olaylarının Y.B. ve H.H.G. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, “Şüpheliler aynı gün Diyarbakır ilinde yapılan operasyon sonucu çalınan ziynet eşyalarının bir kısmı ile birlikte yakalanmışlardır. Şüpheliler, Y.B. ve H.H.G. ayrı tahkikat evrakı ile birlikte 30.06.2018 tarihinde çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir” denildi.

Yeni ve Mirzan mahallerinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının da E.A. tarafından yapıldığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şüphelinin çalınan malzemelerin bir kısmı ile birlikte yakalandığını ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ifade edildi.

Piyasaya sahte altın süren dolandırıcılar yakalandı

İnönü Mahallesi’nde işletmecilik yapan H.A. tarafından yapılan sahte altın ihbarı üzerine polisin harekete geçtiği bildirilen açıklamada, yapılan çalışmada neticesinde olayın F.Y., Y.İ., O.K. ve S.R.A. tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği vurgulandı. Açıklamada, “Ekiplerimiz tarafından yapılan araştırmalarda meydana gelen dolandırıcılık olayını İstanbul’dan ilimize gelen F.Y., Y.İ., O.K. ve S.R.A. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edilmiş, şüpheli şahıslardan F.Y. ilimizde yakalanmış, diğer şüpheli Y.İ., O.K. ve S.R.A. Elazığ ilinde sahte 10 adet bilezik ile yakalanmışlardır. Belirtilen dolandırıcılık olayı ile ilgili şüpheliler yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.
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