Kadınlar çamura şekil vererek meslek öğreniyor

Bingöl’ün Genç ilçesinde kadınlar, çamura şekil verip hem çömlek yapmayı öğreniyor hem de ürettiklerini kazanca dönüştürerek ev ekonomilerine katkı sağlıyor.Genç ilçesinde belediye tarafından hazırlanan Sodes destekli ‘Hünerli...

Bingöl’ün Genç ilçesinde kadınlar, çamura şekil verip hem çömlek yapmayı öğreniyor hem de ürettiklerini kazanca dönüştürerek ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Genç ilçesinde belediye tarafından hazırlanan Sodes destekli ‘Hünerli Eller İş Başında’ projesinde 16 kadın kurs görüyor. Kurs gören kadınlar, çamura şekil verip çömlek yapmayı kısa sürede öğrendi. Çömlek başta olmak üzere birçok ürün ortaya çıkaran kadınlar, bu sayede ekonomik kazançta elde ediyor.

Yaklaşık 16 kadının projeden faydalandığını belirten Genç Belediye Başkanı Mehmet Hadi Topraktan, “Bu proje, bizim kültürümüzle yakından ilgisi olduğu için bunu tercih ettik. Yaklaşık 3 aydır bu proje faaliyete girdi. 16 civarında sadece bayan kursiyerimiz var. Kursumuz yalnızca bayanlara yönelik değil, erkeklere hitap ediyordu. Ama sadece bayanların ilgisi daha fazlaydı. Bayanlarımız, hem kendilerinin geleceği açısından hem bilgi, becerilerini geliştirme açısından hem de hayatını kazanma açısından bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendiler. İmal ettikleri ürünlere baktığımız zaman hassasiyetlerini çok rahat bir şekilde görüyoruz. Ve inanıyorum ki bu çalışma bittikten sonra kursiyerlerimiz aldıklarını sertifikalarla bireysel çalışma yaparak, Bingöl’ün çanak, çömlek kullanmasına vesile olacaklar. Benim kendilerine tavsiyem sadece burada elde ettikleri, bilgi beceriyi nostalji olarak kullanmasınlar. Bunu normal hayatlarına da yansıtsınlar. Batıda turistik tesislerde sık sık görüyoruz, insanların topraktan yapılmış süs eşyalarına aşırı derecede ilgileri vardır. Ve biz bu ilgiyi kısmen de olsa buraya taşımak istiyoruz” dedi.

Proje kapsamında Nevşehir’den gelerek kadınlara çamurdan ürünler yapmayı öğreten usta öğretici Tayfun Küçükcan ise, "Kadınlar birçok el sanatını öğreniyor. Onlara elle şekillendirme tekniklerini öğretiyoruz. Plaka, sucuk yönetimlerini ve pişirme yöntemlerini öğretmeye çalışıyorum. Bu işlerde ustalık zaman alır. Eğer çalışırlarsa pek çok olanak olur” diye konuştu.

Kursiyer Fatma Dolgun ise, “Nevşehir’den gelen hocamız, çanak, çömlek ve hediyelik eşyaların yapımını öğretiyor bizlere. Hem eğleniyoruz hem de yaptıklarımızı satıp para kazanma imkanı sağlıyoruz. Kursu tamamladıktan sonra kendi iş yerimizi, atölyemizi açıp ürünlerimizi tamamen kazanca dönüştürmeyi düşünüyoruz” dedi.