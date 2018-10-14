BİNGÖL:
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14 Ekim 2018 Pazar 12:51

Levyeli darp olayında 1 şüpheli tutuklandı

Bingöl’de bir akaryakıt istasyonuna hırsızlığa teşebbüs eden ve bir kişiyi levye ile darp eden şüpheli tutuklandı.

Levyeli darp olayında 1 şüpheli tutuklandı
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Bingöl’de bir akaryakıt istasyonuna hırsızlığa teşebbüs eden ve bir kişiyi levye ile darp eden şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl’ün Solhan ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna hırsızlık amaçlı geldiği ileri sürülen şüpheliler bir kişiyi levye ile darp ederek kaçmıştı.Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.Çalışmada polis 3 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden M.B.çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Şüphelilerden biri savcılıktan diğeri ise mahkemeden adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Şüphelilerin daha önce de bir kamu kurumundan yakıt ve jeneratör çalmaya teşebbüs ettiği öğrenildi.
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