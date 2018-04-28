Öğrenciler, Zazaca için şiir okudu

Bingöl’ün Genç ilçesinde öğrenciler, Zazaca’nın geliştirilmesi için şiir ve türküler söyledi.İlçede, Genç Mevlana Ortaokulu öğrencileri tarafından Şehit Hakan Akdere Kültür Merkezinde Zazaca’nın geliştirilmesi için program düzenlendi....

Bingöl’ün Genç ilçesinde öğrenciler, Zazaca’nın geliştirilmesi için şiir ve türküler söyledi.

İlçede, Genç Mevlana Ortaokulu öğrencileri tarafından Şehit Hakan Akdere Kültür Merkezinde Zazaca’nın geliştirilmesi için program düzenlendi. Programda yok olmaya yüz tutan diller arasında yer alan Zazaca’ya dikkat çekmek amacıyla şiir ve türküler söylendi. Öğrencilerin seslendirdiği Zazaca şiir ve türküler beğeniyle izlendi.

Zazaca’nın ilçe genelinde seçmeli ders olarak görüldüğü ve en çok tercih edilenler arasında yer aldığı belirtildi.