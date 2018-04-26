BİNGÖL:
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26 Nisan 2018 Perşembe 13:23

Öğrencilere teknik gezi

Bingöl’ün Solhan ilçesinde eğitimini sürdüren öğrenciler için teknik gezi düzenlendi.BÜ Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencileri, Fırat Üniversite...

Öğrencilere teknik gezi
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Bingöl’ün Solhan ilçesinde eğitimini sürdüren öğrenciler için teknik gezi düzenlendi.

BÜ Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencileri, Fırat Üniversite Hastanesine teknik gezi düzenledi.

Öğrenciler teknik gezide, Biyokimya laboratuvarları, Mikoloji, Parazitoloji ve Moleküler mikrobiyoloji laboratuvarlarında hematolojik analizler, kullanılan klinik biyokimya ve hormon testleri, hematolojik analizler, moleküler tarama testlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Her türlü kültür örnekleri, virüs incelemeleri, deneyler ve kullanılan cihazlar hakkında detaylı bilgi alan öğrenciler, geziyi yaklaşık 690 bin hasta dosyası bulunan tıbbi kayıt ve arşiv bölümünün işleyişi ve dosyalama sistemini uzman ekiplerden dinledi.

Öğrencilere gezide, Öğretim görevlileri Ümran Erkoyuncu ve Agit Ataş da öğrencilere eşlik etti.
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