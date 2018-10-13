BİNGÖL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 12:48

Okul pansiyonuna kitaplık kurdular, kitap desteği bekliyorlar

Bingöl’ün Solhan ilçesinde yatılı bir lisenin pansiyonuna kitaplık kurulurken, kitap desteği için de kampanya başlatıldı.İlçede bulunan Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonuna dinlenme ve kitaplık alanı kuruldu....

Okul pansiyonuna kitaplık kurdular, kitap desteği bekliyorlar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bingöl’ün Solhan ilçesinde yatılı bir lisenin pansiyonuna kitaplık kurulurken, kitap desteği için de kampanya başlatıldı.

İlçede bulunan Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonuna dinlenme ve kitaplık alanı kuruldu. Kurulan kitaplık ile birlikte öğrencilerin okuma alışkanlıkları kazanmaları için yeterli kitabın temin edilmesi amacıyla da kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında lise öğrencilerinin okuyabileceği kitaplar gönderilmesi istendi.

Oluşturdukları dinlenme ve kitap okuma alanıyla öğrencilerin okuma alışkanlığının kazandırılmasının amaçlandığını belirten öğretmenlerden İç Mekan Tasarım Alan Şefi Onur Çelik, kitap ihtiyaçlarının olduğunu ve lise öğrencilerinin okuyup kendini geliştirebileceği kitapları göndermek isteyenlerin desteğini beklediklerini söyledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku