Rektör Çapak, iki fakülte müjdesi verdi

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Adalet Bölümü’nün Hukuk Fakültesi’ne, Eczane Hizmetleri Bölümü’nün de Eczacılık Fakültesi’ne dönüştürülmesi için alt yapı çalışmalarına başladıklarının müjdesini verdi.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, ulusal ve yerel basın temsilcileri ile bir araya geldi.

Ilıcalar’da bulunan Bingöl Üniversitesi Uygulama Oteli ve Termal Tesislerinde yapılan basın toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Çapak, Adalet Bölümü’nün Hukuk Fakültesi’ne, Eczane Hizmetleri Bölümü’nün de Eczacılık Fakültesi’ne dönüştürülmesi için alt yapı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

2018 yılının genel bir değerlendirmesini yaparak, gelinen son durum hakkında bilgi aktaran Rektör Çapak, yenilikçi, araştıran, toplumsal sorumluluk üstlenen, bölgesel kalkınmaya önem veren ve en önemlisi toplumsal faydaya dönük bilim üreten bir üniversite sloganı ile çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti.

Bingöl Üniversiteli olmayı, uluslararası standartta, donanımlı ve nitelikli akademisyenlerden profesyonel eğitim almak, gündemi takip eden değil, gündem oluşturan bireyler yetiştirmek olarak nitelendiren Prof. Dr. Çapak, Bingöl Üniversitesi’nin örnek üniversite olarak gösterilen bir düzeye geldiğini dile getirdi.

Bingöl Üniversitesi’nin 599 öğretim elemanı, 287 idari personeli, 100 sürekli işçisi, 28 tarım İşçisi, 82 güvenlik personeli, 17 bine yakın öğrencisi ve 12 bin 416 mezunu ile büyük bir aile olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çapak, sadece mevcut öğrencilerini değil mezun olan öğrencileri de mezuniyet sonrası daha yakından takip edeceklerini kaydetti.

Pilot Üniversite seçilme, Kıraat Merkezi’nin açılması, SÜTAŞ ile yapılan burs ve staj programı antlaşmaları, Gebze Teknik Üniversitesi ve yurt dışında farklı ülkelerden pek çok üniversite ile yapılan işbirliği protokolleri, iki ay içerisinde açılışı yapılması planlanan son derece modern ve donanımlı yeni kütüphane binası, BESYO, yeni yapılacak İlahiyat Fakültesi binası, yeni nizamiye girişi, 50 daireli lojman yapımı, hangar binası, yeni tahsis edilen orman arazisi ile MYO binası arasının birleştirilip tek kampüse çevirme ve daha birçok farklı atılımla güzel projenin yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Çapak, yeni açılacak programlar hakkında da ayrıntılı bilgiler verdi.

Pilot Üniversite kapsamında değerlendirmeleri tamamlanıp desteklenen projelerin tüm hızıyla hayata geçirilmeye devam ettiğini de dile getiren Rektör Çapak, “Pilot Üniversite seçilen Bingöl Üniversitesi’nde saha çalışmalarına başlanan projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bingöl için toplumsal faydaya dönüşecek projelerin her birinin Bingöl’e büyük katkı yapması, en büyük hedeflerimiz arasında. Bu kapsamda hazırlanan projelerimiz Bingöl Üniversitesi’ne, Bingöl’e ve bölgeye çok şey katacaktır. Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında Tarım ve Havza Bazlı kalkınma alanında pilot üniversite seçilmemiz bizim için çok kıymetli. Her bir projenin Bingöl’ümüze ve ülkemize maksimum fayda getirmesini sağlamak için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz”diyerek sözlerini tamamladı.