BİNGÖL:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:59

Vergi borcu bulunmayan Bingöl Belediyesine plaket

Bingöl Defterdarı Mesut Akbulut, Bingöl Belediyesi’nin vergi ödemelerini düzenli olarak yapması ve vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığından dolayı Belediye Başkanı Yücel Barakazi’ye teşekkür edip plaket verdi.Bingöl Belediye Başkanı...

Vergi borcu bulunmayan Bingöl Belediyesine plaket
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Bingöl Defterdarı Mesut Akbulut, Bingöl Belediyesi’nin vergi ödemelerini düzenli olarak yapması ve vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığından dolayı Belediye Başkanı Yücel Barakazi’ye teşekkür edip plaket verdi.

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, İl Defterdarı Mesut Akbulut ve beraberindeki birim müdürleriyle bir araya geldi. Akbulut, Bingöl Belediyesi’nin Nisan ayı itibariyle vergi borcunun bulunmadığını ifade ederek Başkan Barakazi’ye teşekkür etti.

Defterdar Mesut Akbulut,“Belediyemize düzenli olarak yaptığı ödemelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tüm kamu kurumlarımız ve vergi mükelleflerimiz vergi borçlarını düzenli olarak yapmaları ülkemiz ve geleceğimiz açısından önem teşkil etmektedir. Ülkemizin kalkınmasında verginin ne denli önemli olduğu son derece açıktır. Ayrıca kamu maliyesi ve piyasa ekonomisinde kabul görmeyen ve haksız rekabete dayanması amacıyla kayıt dışılıkla mücadelemiz devam edecektir” dedi.

Bingöl Belediyesi olarak vergi ödemelerine dikkat ettiklerini aktaran Belediye Başkanı Yücel Barakazi ise, “Göreve geldiğimiz günden beri mali disipline ayrı bir önem verdik. Bu kapsamda gerek kurumsal ödemeler, gerekse diğer ödeme kalemleri noktasında hassas davrandık. Kamudan elde edilen geliri tekrar kamu yararına kullanma noktasında elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Bingöl Belediyesi olarak ilimizin gelişmesi noktasında diğer kamu ve kuruluşlarıyla birlikte hareket ederek, gücümüzü birleştiriyoruz. Bu anlamda İl Defterdarlığımız da kentimizin kalkınması ve gelişmesi noktasında elinden gelen gayreti sarf ediyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Defterdar Akbulut, Başkan Barakazi’ye teşekkür plaketi verdi.
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