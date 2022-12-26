Bir buçuk yıllık kontrat tutuldu

32 yaşındaki futbolcu, kalan 1,5 yılda 2 milyon 85 milyon euro toplamış ve bu dönemde aldığı ikramiyelerin kendisine aynen ödenmesini talep ediyor. Sonrasında, sözleşmesinde toplam 1.005.000 € tutarında ikramiye maddesi bulunan Anholt'un bu rakamın önemli bir bölümünü istediği öğrenildi. Ortalama 750.000 Euro'ya mal olduğu söyleniyor.

Fesih durumunda 3,5 milyon Euro

Yani Galatasaray bu dönemde Anholt ile yollarını ayırırsa faturası oldukça ağır olacaktır. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi halinde ortalama 3,5 milyon Euro ilkyarı alacağı bildirildi. Bu durumun yönetimi endişelendirdiği kaydedildi. Bu dönemde 7 lig maçına çıkan Anholt, 2 maçta 90 dakika kabinde oturdu ve 4 maçta kadrodan atıldı.

Tayfur Bingöl, Dünya Kupası transferini sürdürürken Beşiktaş taraftarının bilmek istediği isimlerden biri.

Batur Altınparmak, Alanyaspor'dan Beşiktaş'a kiralık olarak giden 29 yaşındaki futbolcu hakkında şunları söyledi: "Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ta mutlu, futboluna sahip çıkıyor. İyi performans göstermek ve takıma katkı sağlamak istiyor. Tayfur'un sözleşmesi aslında belli. İsteğe bağlı, kiralık… Beşiktaş bu seçeneği kullanmak isterse devam edecek.

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akın, Adana Demirspur'da parlak bir sezonun ardından takıma büyük bir başarı ile döndü. Sadece Yunus Akın sezona 11 yaşında başlasa da final periyodunda formasını kaybetti. Adana Demirspor'da Yunus Akgün'ü parlatan İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'dan açıklama...

Yunus'a yeni sözleşme

Sabah'ta yer alan kaynaklara göre iki taraf prensipte anlaşsa da Dünya Kupası sırasında yeni bir sözleşmeye imza atmaları umulmaktadır. 2000 doğumlu genç yetenekler, A takım için yılda en az 900.000 lira ücret alıyorlar, resmi olarak göreve geldiklerinde önemli bir artış alacaklar.

Tatil yok, özel iş

Teknik direktör Okan Buruk'un Başakşehir maçında yer almayan ve kiralık ya da sertifika almakta sorun yaşamayacak olan Yunus'un sarı-kırmızılı futbolcusu 12 gün tatile çıkmadı. Kişisel antrenörü olan ilkyarı giriş ve her gün antrenman yapan Yunus Akın, 11 numara formasını geri almaya odaklandı.

MURAT SANDAK yeniden atandı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak geçtiğimiz günlerde "Galatasaraylıları aradım Yunus'a sabrettim. Yok oynamasalar da talibim. Bize şahitlik edin, Avrupa'ya