Bir formülümüz olacak

Haşerelerden kurtulmak için öncelikle bu arkadaşlardan kurtulmak gerekiyor ve bu da tabii ki Kongre yapısının istikrarlı olması, anayasanın güncellenmesi ve memur sayısının artırılması ile mümkün.

Sorunun adı Weghorst, Aboubakar veya diğer 'x' futbolcuları veya onları yöneten yöneticiler değil, onları yönettikleri kulüplere hiçbir sorumluluk duygusu ve aidiyet duygusu olmadan sahiplenen insanlardır. Beşiktaş, özellikle teknik direktör olarak yine Şenol Güneş, bahsi geçen transfer kadrosuna bakabilirsiniz, her tarafında kusurlar var, harikabet nereden alırsanız alın hep elinizin altında.

Abou Bakar'ı geri almaktan mı endişeleniyorsun, dün bin bir gönderdin, Michy Batshuayi ile geçen zaman kaybı ve öfke günlerine "bitti, saygı yok" mu diyeceksin?

Sana hakaret eden Ozan Tufan neyin peşinde?

Şenol Güneş, her seferinde cebine koymayı unuttuğu parayı uzun zaman sonra bulan bir adamdır. Sanki Masuaku için yaşadığı hayatı dünkü gibi yaşayacak ve bu sefer elinde Muleka gibi biri var... Beşiktaş ikilisinin hücum sorununu Cenk ve Muleka ile çözecek para. Transfer enerjinizi orta saha ve defansa harcayın, inanın Beşiktaş için daha faydalı olursunuz. Beşiktaş şampiyonluk mücadelesindeyim dedikten sonra bu maçı Ebu Bekir'li veya Ebu Bekir'siz oynayabilirsiniz...

Kaya Çlingiroğlu, Weghorst'un ayrılmasının harikabet giriş ardından Beşik'i değerlendiriyor Tass'ın, özellikle Abu Bakar'ın ileriye dönük gelişimini. Kesinlikle yeni forvete gerek yok. Beşiktaş'ta Muleka aynı pozisyonda Weghorst'tan daha fazla gol attı. Weghorst gidebilir. Beşiktaş'tan kim ayrıldı... Gomez Bey, Bay Taliska... Sadece Weghorst'a mı bağlı? Burası Beşiktaş. Ama Muleka olduğu için oynanamıyor. Gidip forvet olarak oynasaydı daha çok gol atardı. Çünkü Beşiktaş topu kazanan bir takım.

"Muleka, Aboubakar'dan daha kullanışlı. İkisini kıyaslamayacağım bile. Aboubakar harika bir golcü değil ama kızgın bir isim ve driplingin dışında. Ayrıca Ebu Bekir'e çok para vermeye ne gerek var? Ligi kazanma şansınız zaten düşük. Bu bir zorunluluksa, gelecek yıl daha iyi bir forvet almak daha mantıklı olur. Abubakar şimdi 2.5 milyon euro istiyor. Zaten sorunlu bir adamdı. Şampiyonluğu kazandığı yıl ben giderim diye neredeyse yarım sezon oynamadı.