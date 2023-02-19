Birçok ülke ile görüştüklerini cevaplar alamadıklarını söyledi

Hakemlerin eğitimi, VAR hakemlerinin yurtdışına transferi, hakemlere danışma, VAR hakemlerine danışma, hakem atamaları Maalesef 'yetersizlik'in kökü 'güvensizlik' ve bunun sonucunda ortaya çıkan deneyim 'haksız'.Hugh Dallas, Power Child, önce, belki sonra, "Aramızdaki Yabancılar" futbol broşüründeki temel bilgiler her yerde aynıdır, yani her ülke farklı futbol hakkında bilgi broşürleri gönderir, uygular Sahada veya futbola göre aynı değildir her ülkenin kuralları Bak! 21 Aralık'taki hakem atamalarına tüm kulüp başkanlarının davet edilmesi, futbol ortamındaki güvenilirliğimizin kanıtıdır. Siyasetin kirli ve açgözlü eli futboldan çekilmedikçe, bu ellerin bu ülkeden zaman ve para çaldığını göreceğiz ve göreceğiz, yabancı teknik adamlara yöneleceğiz ve güvensizliklerimiz arasında ve günlerce dibe vurarak yaşamaya devam kokobets edeceğiz. Birçok futbol mücadelesinde karanlık yollarda gezinmeye çalıştık. Bu büyük elleri futboldan çekecek yetkin kulüp liderleri ve onları tekrar kullanıma sokacak kulüp milletvekilleri olacak.Kulüplerimiz ekonomik ve birçok yönden siyasi olarak birbirine bağlıysa, prangalardan kurtulursa (sistem yönetimi gerçekleri bunun için çok önemlidir), o zaman beklenen güven ortamı sağlanır ve futbol gerçekten taraftarlara barış getirir.

Çin Süper Ligi yeniden başladığında gerçek anlamda bu eğitim ve ilerleme sözlerinin çıkacağına inanmıyorum, çünkü bu topluluktaki birçok isim, özellikle hakemler hakkında, ulaşabilir (isimler saklıdır) aynı fikirde değiller Soruları cevaplayın Hakem adına tüm kalbinizle poz verdim.Hepsi bir kayanın arkasına saklanmayı seçti. Ancak, bu insanlar ilk önce konuşmalı, yanlışlarını açıklamalı ve düzeltmeye çalışmalıydı "Beşiktaş'ta Dünya Kupası öncesi teknik direktör değiştirdiği için ben de şampiyonluk yarışındayım dedi. Şenol Güneş'in getirdiği siyah beyazlı yönetim bu sezon başarılı olamadı. Felakete sürüklenen takım için baştan yapıldı.Şenol hoca hemen geliyor oyuna etki etmesini beklemiyordum kokobets giriş zaten.C zaten imkansıza yakın.Ancak Suns tecrübesinin bazı oyuncuların oyununa etki etmesini bekliyorum. . Şenol Hoca'nın özellikle yerli oyuncuların özüne olan güveni yeniden kazanması açısından güzel adımlar attığını söyleyebiliriz. Beşiktaş'ın Dünya Kupaları arasında yaptıklarının bariz eksiklikleri bir kez daha ortaya çıktı. Siyah Beyazlıların oyun direktörü Gezal'ın yokluğu, Valerien Ismael gibi Şenol Hoca'yı da etkiledi.