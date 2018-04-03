BİTLİS:
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29 Nisan 2018 Pazar 09:02

3 saatte 10 kilometre yürüdüler

Bitlis’in Tatvan ilçesinde "Spor Yaşam Şeklimdir" isimli SODES projesi kapsamında Nemrut Dağı ve Nemrut Gölü Kalderasında doğa yürüyüşü düzenlendi.Tatvan ilçesinde faaliyet yürüten Krater Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından...

3 saatte 10 kilometre yürüdüler
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Bitlis’in Tatvan ilçesinde "Spor Yaşam Şeklimdir" isimli SODES projesi kapsamında Nemrut Dağı ve Nemrut Gölü Kalderasında doğa yürüyüşü düzenlendi.

Tatvan ilçesinde faaliyet yürüten Krater Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından organize edilen etkinlik kapsamında bir araya gelen yaklaşık 70 sporcu, Nemrut Dağı’nın zirvesinde başlayan yürüyüş kapsamında Türkiye’nin en büyük krater gölü olma özelliği taşıyan Nemrut Gölü Kalderası içinde yaklaşık 10 kilometre yol yürüdü. Genç sporcuların yanı sıra kurum amirleri ve vatandaşların da katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Nemrut Dağı ve Krater Gölü’nün eşsiz güzelliğe sahip manzarasına karşı yürüyüş yapan sporcular, seyrine doyumsuz manzaralara karşı fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Etkinlik sayesinde hem spor aktivitesi gerçekleştiren hem de temiz havayı içine solan sporcular, yaklaşık 3 saat süren etkinliği piknikle sonlandırdılar.

Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren Krater Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ömer Uğur, etkinliğe çoğunluğu sporcu toplam 70 kişinin katıldığını söyledi. Etkinliğin "Spor Yaşam Şeklimdir" isimli SODES proje kapsamında düzenlendiğini kaydeden Ömer Uğur, “Etkinliğimiz yoğun ilgi gördü ve oldukça güzel geçti. Doğa yürüyüşümüz kapsamında yaklaşık 3 saat boyunca 10 kilometre yol kat ederek Nemrut Dağı ve Krater Gölü’nün eşsiz manzarası içinde keyifli bir etkinlik gerçekleştirdik. Etkinlik sayesinde hem gençlerimizin spor yapmasını hem de spora teşviki de sağlamış olduk. En küçüğü 7, en büyüğü ise 50 yaşında olan katılımcılarımız çok eğlendiler. Yürümek hiç bu kadar zevkli olmamıştı. Sporu bir yaşam şekli haline getirebilmek adına bu ve benzeri etkinliklerimiz inşallah devam edecektir. Ben bu vesile ile bugün bizleri yalnız bırakmayan ve projemizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ise, düzenlenen etkinlikte sporcuları yalnız bırakmayarak onlara eşlik ettiklerini söyledi. Bu tür etkinliklerin oldukça önemli ve gerekli etkinlikler olduğuna dikkat çeken Elkatmış, imkanlar dahilinde bu tür etkinliklerin devamını sağlayacaklarını ifade ederek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Yürüyüşe katılan sporcular ise, etkinliğin oldukça keyifli geçtiğini ifade ettiler.

Düzenlenen etkinliğe Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, Bitlis Valiliği Proje Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (BİPEM) Müdürü Necati Kaya, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Genel Sekreteri Hakan Okay ve üyeleri, Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Hasip Ece, Tatvan Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Umut Karacar, sporcular ve vatandaşlar katıldı.
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